Mit einem verdienten, aber mehr als schmeichelhaften 39:32-Sieg (20:14) gegen den Tabellenletzten der Landesliga, die HG Ansbach, starteten die Handballer des SV 08 Auerbach vor knapp 200 Zuschauern ins Jahr 2017. In einem Spiel zweier eklatant schwacher Abwehrreihen genügte den Gastgebern eine zehnminütige Schwächephase des stark dezimiert angereisten Mitaufsteigers aus Mittelfranken um sich bereits vor der Pause entscheidend abzusetzen.

Lange Gesichter

Keine Ruhe

Bittere Erkenntnis

Selten hat man in der Helmut-Ott-Halle derart viele lange Gesichter nach einem klaren Sieg gesehen. "Eigentlich hatten wir gehofft, wir kämen, ähnlich wie in etlichen Spielen zu Beginn der Saison, über eine starke Abwehr ins Spiel", beklagte ein trotz des Sieges eher enttäuschter Maximilian Hofmann. "Kaum einer hat sich an Absprachen gehalten, jeder hat irgendwie gemacht, was er wollte."Zudem ließ sich die blau-weiße Defensivabteilung immer wieder mit einfachen Mitteln düpieren. So musste sich Auerbach auf die zehn Minuten vor der Pause verlassen, in denen Ansbach mehrere Chancen vergab und den Oberpfälzern die Möglichkeit eröffnete, das bis dahin ausgeglichene Spiel vorübergehend an sich zu reißen. Innerhalb weniger Minuten verwandelte das Heimteam ein 13:13 in ein vorentscheidendes 20:13.Beim Stand von 20:14 wurden die Seiten gewechselt. Die zweite Halbzeit brachte jedoch trotz des eigentlich beruhigenden Vorsprungs nicht die nötige Ruhe. Es gelang zwar bis zur 38. Minute die Führung auf zehn Tore auszubauen (27:17), allerdings ließ man sich durch überhastete Aktionen im Angriff und eine weiterhin löchrige Abwehr wieder einfangen. Ansbach kam wieder heran, bevor Auerbach wieder auf acht Tore davon zog.Am Ende stehen ein verdienter und zahlenmäßig deutlicher Sieg der bitteren Erkenntnis gegenüber, dass mit dieser Defensivleistung große Probleme auf die Schnödt-Sieben zukommen.SV 08 Auerbach: Kroher, Reger, Tannenberger (11), Bauer (2), Hofmann M., Hackenberg (2), Kolb (5), Edtbauer (7/2), Eckert (2), Herold (5), Hofmann A. (4), Kraus (1).