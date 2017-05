Am Sonntag, 28. Mai, Anstoß 18 Uhr, steigt in Auerbach auf dem Sportgelände an der Degelsdorfer Straße ein Relegationsspiel um den Aufstieg bzw. den Klassenerhalt in der Kreisliga. Sowohl der Kreisligist aus Edelsfeld (Tabellenzwöfter in der Kreisliga Süd) als auch der Kreisklassenvertreter ASV Haidenaab (Tabellenzweiter in der Kreisklasse West) sind den Auerbachern in dieser Saison gute Bekannte.

Der FC Edelsfeld war Ligakonkurrent der Auerbacher Kreisligamannschaft und man stand sich mit Pokal insgesamt dreimal gegenüber. Der ASV Haidenaab war Ligakonkurrent der Auerbacher Zweiten und musste sich diesen Relegationsplatz erst durch ein Entscheidungsspiel sichern.Am Mittwoch traf die beiden punktgleichen Mannschaften der Kreisklasse West aus Haidenaab und dem TSV Kirchendemenreuth in Reuth bei Erbendorf aufeinander, um zunächst den Relegationsteilnehmer zu ermitteln. Die Partie war hart umkämpft und ging torlos in die Verlängerung. Kurz vor Ende der 120 Minuten traf der Haidenaaber Dötterl zum entscheidenden 1:0.Aufgrund dieses kräftezehrenden Spiels hat der Kreisligist aus Edelsfeld möglicherweise Kräftevorteile in diesem entscheidenden Relegationsspiel, vor allem dann, wenn es nach der regulären Spielzeit möglicherweise noch nicht entschieden ist. Der Sieger dieser Partie wird in der kommenden Saison auf alle Fälle in der Kreisliga auflaufen. Für die nötige Unterstützung beider Teams werden die Fans bei voraussichtlich bestem Fußballwetter zahlreich vertreten sein.