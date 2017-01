Vier Turniere beim Raiffeisen-Kids-Cup in der Helmut-Ott-Halle

Der Raiffeisen-Kids-Cup ist seit zehn Jahren ein großes Fußball-Hallenturnier in der Region. Bei der elften Auflage am Samstag und Sonntag, 28./29. Januar, laufen in der Helmut-Ott-Halle 32 Mannschaften mit 320 Spielern von den E- bis zu den G-Junioren auf.

Zeitplan Samstag, 28. Januar



Ab 10 Uhr F1-Junioren: SG Auerbach I, SC Kirchenthumbach, SV Raigering, SV Neuhaus/Rothenbruck (Gruppe 1); SG Pegnitz, SG Velden/Plech, SV Kirchenbirkig/Regenthal, ASV Oberpreuschwitz (Gruppe 2). Finale um 13.18 Uhr.



Ab 14.30 Uhr F2-/F3-Junioren: SG Auerbach II, FC Ottensoos, SC Kirchenthumbach, SV Neuhaus/Rothenbruck (Gruppe 1); SG Auerbach III, SG Velden/Plech, SV Raigering, FC Schlicht (Gruppe 2). Finale um 18.03 Uhr.



Sonntag, 29. Januar



Ab 10 Uhr G-Junioren: SG Auerbach I, SC Kirchenthumbach, FC Creußen, SV Neuhaus/Rothenbruck (Gruppe 1); SG Auerbach II, TSV Königstein, SC Eschenbach/Opf., FC Reichenschwand (Gruppe 2). Finale um 13.18 Uhr.



Ab 14.30 Uhr E1-/E2-Junioren: SG Auerbach I, SVL Traßlberg, SpVgg SV Weiden, FV Vilseck (Gruppe 1); SG Auerbach II, SV Raigering, SC Eschenbach/Opf., SC Kirchenthumbach (Gruppe 2). Finale um 18.03 Uhr. (obl)

Die SG Auerbach - ein Zusammenschluss des SV 08 Auerbach, ASV Michelfeld und SC Glück-Auf Auerbach im Kleinfeldbereich - kümmert sich um die Organisation der Mammut-Veranstaltung für die kleinen Fußballer. An beiden Tagen wird jeweils von 10 bis 18.15 Uhr gespielt.Getreu dem Slogan des Sponsors "Aus der Region - für die Region" stammen die teilnehmenden Mannschaften aus dem Geschäftsgebiet der Raiffeisenbank Auerbach-Freihung. 21 Mannschaften stammen aus der Oberpfalz, sieben aus Mittelfranken und vier aus Oberfranken. Neben den aus den Vorjahren bekannten Vereinen wird dieses Mal das E1-/E2-Team der SpVgg SV Weiden - voraussichtlich mit einem Spieler, der von der SG Auerbach stammt - das Turnier bereichern.Wie in den Vorjahren wird bei jedem Turnier der beste Torschütze ausgezeichnet. Die Trainer wählen den besten Torhüter und den besten Verteidiger, die wieder einen Extra-Preis erhalten. Die Spieler jeder Mannschaft bekommen Medaillen.Es wird nach klassischen Hallenfußball-Regeln (kein Futsal) mit doppelter Seitenbande gespielt. Neben den Toren gibt es keine Bande. Die Spielzeit beträgt bei allen Spielen ein Mal zehn Minuten. Nach der Gruppenphase (Modus "Jeder gegen Jeden") folgen die beiden Halbfinalspiele und die Platzierungsspiele um Platz sieben, fünf, drei und eins. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.___Spielpläne im Bereich Fußball/Downloads auf der Homepage www.asv-michelfeld.de