Zulauf bei Aerobic und Gymnastik

Michelfeld. Die fünf Kurse der Abteilung Aerobic/Gymnastik im ASV Michelfeld für Winter/Frühjahr 2017 finden regen Zuspruch. Die beiden Übungsleiterinnen melden insgesamt rund 80 bis 100 Teilnehmer.

Seit 9. Januar läuft die Trainingsstunde "Fit durchs Jahr für Jedermann" unter der Leitung von Magdalena Weber. Derzeit sind im Schnitt neun Personen aktiv. Die Zahlen variierten je nach Witterung zwischen vier und 20.Ingrid Leisner freut sich über eine Beteiligung von 71 Teilnehmern bei ihren vier Kursen. In "Rücken-Fitness" (montags und mittwochs) sind insgesamt 38 Sportler dabei. Bei "Step Level I und Workout" (auch für Einsteiger, dienstags) sind 15 und bei "Bodymixed" für Fortgeschrittene (mittwochs) 18 Begeisterte im Pfarrzentrum St. Otto im Training.Zudem bietet Ingrid Leisner ab 6. Februar jeweils montags von 13.15 bis 14 Uhr für 15 Personen in den Räumen der Regens-Wagner-Stiftung in Michelfeld einen Kurs "Rücken-Fitness" an.Das nächste Programm Herbst/Winter 2017 beginnt voraussichtlich im September und wird im August veröffentlicht.