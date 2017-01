2017 fängt gut an für Emil König

Nach dem Krieg kam König aus amerikanischer Gefangenschaft zunächst nach Düsseldorf, um dann seine Eltern zu suchen. Sie waren nach der Vertreibung aus der Heimat in Sulzbach-Rosenberg gelandet. Am Feuerhof war die Familie untergekommen; im benachbarten Bergwerk fand der gelernte Metzger Arbeit unter Tage.In der Nachbarschaft lernte er seine Ehefrau kennen, heiratete 1952. Zwei Jahre später besuchte er die Bergschule in Siegen. 1972 kam er zum Abteufen der Grube Leonie nach Auerbach und arbeitete als Steiger auf Maffei und Leonie, bevor er mit 50 Jahren in den Ruhestand ging. Reisen und die bergmännischen Traditionen in Auerbach zählen zu seinen Hobbys. Er nimmt noch regelmäßig an der Barbarafeier oder am Fackelaufzug der Bergleute zur Bergwerksweihnacht teil.Zum Geburtstag gratulierte 2. Bürgermeister Herbert Lehner und überbrachte ein Gesundheitskörbchen. Er richtete die Grüße von Landrat Richard Reisinger aus und übergab in dessen Namen die Landkreismedaille in Bronze. Glückwünsche gab es auch von Schwägerin Irma Schaumberger, die den Königs eng verbunden ist.