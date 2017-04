Auerbach/Michelfeld. (swt) Sie hämmern und bohren, pflanzen und säen, das Angebot an Beschäftigung in den Michelfelder Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) ist umfangreich. Und beim Tag der offenen Tür konnten sich davon hunderte von Besuchern überzeugen.

Garten und Landwirtschaft

127 Personen beschäftigt

Verschiedene Gruppen

Seit 25 Jahren gibt es die Werkstatt, zu der auch Garten und Landwirtschaft gehören. Und die Besucher zeigten, das es in Michelfeld und Auerbach normal ist, anders zu sein. Ohne Berührungsängste, mit viel Freude und einem offenen Wesen zeigten die Beschäftigten stolz, was sie täglich arbeiten und womit sie ihr eigenes Geld verdienen. Da ist Erwin, der Stifte fertigt und sie den kleinen Besuchern Emil und Franz stolz präsentiert. Oder Andreas, der Metall bohrt, bei dem aber doch Zeit bleibt, den interessierten Besucher die Hand zur Begrüßung zu schütteln.Stolz ist auch Marina, die in der Wäscherei einen aufblasbaren Bügeldummy präsentiert, der mit Heißluft T-Shirts und Hemden glättet. Alle Beschäftigten legen an diesem Samstagnachmittag eine Extraschicht ein, um zu zeigen, wie bedeutsam ihre Tätigkeit ist.Strukturiert ist der Tagesablauf, ein geregelter Stundentakt, wo auch mal Zeit für ein Gespräch bleibt. Auf Hochglanz haben sie die Werkräume poliert, die Wäscherei aufgeräumt. Stolz zeigen die Mitarbeiter des Gebiets Garten und Landwirtschaft ihre Erzeugnisse. Nudeln, Likör, frische Salatpflanzen, Blumengestecke oder Holz-Osterhasen gehen weg wie warme Semmeln. Die Mitarbeiter und Betreuer freut es, Besucher genießen nach dem Rundgang im idyllischen Innenhof noch Kaffee und Kuchen.Viele Eltern und Betreuer sind gekommen, auch die Mitbewohner aus den Wohngruppen und der Förderstätte statten ihren Freunden einen Besuch in der Werkstatt ab. Seit 25 Jahren gibt es in Michelfeld die Werkstatt für behinderte Menschen. Regens Wagner beschäftigt dort derzeit 127 Personen mit Behinderung. In der Wäscherei, in der Metallgruppe, in vier Montage- und zwei Kupplungsmontage-Gruppen. Des Weiteren in der textilen Werkstätte, im Garten und der Landwirtschaft haben die Menschen mit Handicap die Möglichkeit, einem strukturierten Tagesablauf nachzugehen. Die Wäscherei ist gut ausgelastet, wöchentlich werden etwa vier Tonnen Textilien gesäubert.In den Metallgruppen sind einige Bohr- und Gewindemaschinen im Einsatz. Mit zwei Sägen übernehmen die Michelfelder Abläng-Arbeiten für die Industrie. Es werden aber auch Biege- und Montagearbeiten ausgeführt. In den Montagegruppen werden Teil- und Fertigkomponenten für Firmen in der Region gefertigt, etwa Druckluft-Schnellkupplungen oder Stifte. Zwei Verpackungsteams übernehmen die Konfektion von Montagebeuteln.Fertige Produkte werden eingetütet und versandfertig gemacht. In der Textilwerkstatt werden nach Wunsch individuelle Aufträge in den Bereichen der Paramentik, Fahnenstickerei und Automatenstickerei bearbeitet. Auch eine Änderungsschneiderei ist angeschlossen.