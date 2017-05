Anton Krieger feiert den 90. Geburtstag

Fünf Kinder, neun Enkel und vier Urenkel bescherten Anton Krieger an seinem 90. Geburtstag ein volles Haus. Der Jubilar wurde in Auerbach geboren. In der elterlichen Schmiede oder in der Tankstelle legte er schon als Kind mit Hand an. Nach der Schule erlernte er das Bäcker- und Konditorenhandwerk. Als Kriegsheimkehrer machte er seinen Meister und führte mit seiner Ehefrau von 1952 bis 1968 das Café Krieger. Später ergab sich eine berufliche Neuorientierung, und er arbeitete bei Grundig. In den 90er Jahren erfolgte der Bau des jetzt bewohnten Hauses in der Johann-Strauß-Straße. Mit dem Präsent der Stadt Auerbach und persönlichen Glückwünschen gratulierte Bürgermeister Joachim Neuß. Bild: sck