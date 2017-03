Mit Hilfe moderner Medien Abwehrstrategien gegen Drogen entwickeln - wie geht das? An drei abwechslungsreichen Projekttagen beschäftigten sich die 8. Klassen der Realschule Auerbach gemeinsam mit Medienpädagogin Cirta Rosbach vom grenzüberschreitenden Jugendmedienzentrum T1 Oberpfalz Nord mit dieser Frage.

Unter dem Jahres-Projekt der Initiative "Need no Speed" wurden zunächst verschiedene Aspekte des Themas erarbeitet. Warum sind manche Jugendliche bereit, die oftmals aus Batteriesäure, Lampenöl, Frostschutzmittel oder Abflussreiniger gepantschte Substanz auszuprobieren? Wie wirkt sie? Und schließlich: Wie wehre ich mich, wenn ich Drogen angeboten bekomme? Was sind meine Lebenswerte und wie schnell bin ich bereit, das Risiko einzugehen, diese gegen Drogen zu verlieren?Zu dieser Aufgabenstellung entwickelten die Schüler in Kleingruppen individuelle Strategien. Interessiert nutzten sie Tablets, um selbst ausgedachte Szenen fotografisch festzuhalten und anschließend mit Hilfe einer Comic App zu bearbeiten. So entstanden anschauliche Comic-Botschaften für Freunde und Geschwister, nicht mit Drogen anzufangen.