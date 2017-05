Wie? Der Bus steht nicht vor dem Schulhaus? Bei der Frankreichfahrt der Realschule Auerbach in der vergangenen Woche gab es aufregende Neuerungen.

Statt mit dem Bus fuhren die Schüler mit dem Zug nach Nancy, statt in der Jugendherberge übernachteten die Schüler allesamt bei Familien, und schließlich wurde das Besichtigungsprogramm auch noch durch einen Schulbesuch ergänzt.Schon lange freuten sich die Französischschüler der 9. Klasse der Realschule darauf, das ersehnte "Bad in der Sprache" (bain linguistique) in der Partnerschule, dem Collège Albert Camus in Jarville, zu erleben.Da ein Bus für die siebzehn Schüler zu groß gewesen wäre, plante Französischlehrerin Schwester Gerlinde kurzerhand die Anreise mit dem Zug. In aller Frühe versammelten sich die Neuntklässler zusammen mit Schwester Gerlinde und der Lehrerin Julia Schmidt am Bahnhof in Neuhaus. In Nancy angekommen, wurde die Gruppe von Madame Bazin, der französischen Lehrerin, in Empfang genommen und ins Collège Albert Camus begleitet. Nach einem kleinen "Goûter", einem Willkommens-Snack, ging es für alle in die Gastfamilien: alleine, zu zweit oder - eine kleine Sensation - gleich zu fünft. Denn fünf der acht Kinder einer Gastfamilie waren bereits außer Haus, so dass das Gebäude mit fünf Schülern "en plus", und obendrein den beiden Lehrern, aufgefüllt werden konnte.Die Erprobung der Französischkenntnisse in den Familien war für beide Seiten amüsant. In Erinnerung an die Familien-Aufenthalte war auch das Essen gestaltet. Etliche Schüler durften ein klassisches französisches Abendessen mit acht Gängen erleben.Und dass auch französische Hunde einen extravaganten Gaumen haben, stellten zwei Schüler fest. Beide hatten ihrer Gastfamilie eine besondere Freude machen wollen und typische Wurstspezialitäten aus der Oberpfalz mitgebracht. Doch noch ehe das Gastgeschenk überreicht war, war es schon abgeholt worden. Nur die zerrissene Verpackung blieb übrig. Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Alltag einer französischen Schule erkannten die Schüler am nächsten Tag. "Dass für die Franzosen die Ganztagsschule Alltag und der Mittwoch ein freier Tag ist, wussten wir bereits. Aber morgens müssen alle Schüler im Freien vor dem Schulgebäude warten, bis der Lehrer kommt und sie abholt", staunten die Jugendlichen.Die längeren Unterrichtsstunden und auch das Kantinenessen waren neu für die deutschen Schüler. Nach dem Besuch im Unterricht informierten die Gastgeber über das französische Schulsystem, während die Auerbacher wiederum ihre Schule vorstellten. Im Laufe der Woche erkundeten die Jugendlichen die Stadt. Eine Rallye mit den französischen Schülern stand ebenso auf dem Programm, wie eine Stadtführung mit Schwester Gerlinde, die wegen ihrer mehr als 20-jährigen Verbindung mit Nancy die Stadt mit all ihren Sehenswürdigkeiten bestens kennt. Sie führte die Gruppe in die schönsten Straßen und Gassen.Viel zu schnell mussten sich die Schüler von ihren neuen Freunden nach einem typisch französischen Frühstück in der Schule verabschieden und wieder auf die Heimfahrt begeben. Hier allerdings offenbarte sich noch einmal der Vorteil einer Zugfahrt. Denn eine Gruppe französischer Schüler einer anderen Schule saß auf dem Weg nach Deutschland mit im Abteil. Sofort knüpfen die Schüler neue Kontakte und konnten ihre Französischkenntnisse noch einmal ausprobieren. Die Auerbacher Realschüler freuen sich schon jetzt auf den Gegenbesuch der französischen Freunde im nächsten Jahr.