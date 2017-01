"Der Trachtenverein Auerbach ist ein sehr lebendiger Verein, der sich mit Gesang, Tanz und Theater vielfältig engagiert": Das Lob kam aus berufenem Munde der der Jahreshauptversammlung.

Jubilare Heimat- und Trachtenvereins Auerbach

25 Jahre: Tanja Sertl, Christine und Norbert Rauch

40 Jahre: Renate und Christian Neeß, Christine Schwemmer, Peter Herrmann, Georg Fellner , Heinz Schmidt und Hanns Bundscherer

50 Jahre: Betty Reisner , Ernst Merkl, Ernst Trenz und Elisabeth Schindler

60 Jahre: Sonja Heberl und Adolf Höller

Gauverband Oberpfalz

Zum ersten Mal eine Huza-Woche Sport ist nicht das klassische Metier des Heimat- und Trachtenvereins Auerbach, und doch ist ihm dort 2016 auch ein Erfolg gelungen: Für die Kegelgruppe berichtete Kerstin Meisel über den Gewinn der Stadtmeisterschaft durch die Damenmannschaft.



Der Dreiakter "Zoff übern Zaun" bescherte der Theatergruppe wieder einen Volltreffer. Vier Mal stand sie auf der Bühne, zum ersten Mal auch an einem Nachmittag. Heuer werde wieder am letzten April- und ersten Maiwochenende gespielt.



Die Goaßlschnalzer hatten einen Auftritt bei einer Benefizveranstaltung in Irchenrieth. Ihr Sprecher Andreas Götz kündigte ein Treffen mit den Kollegen aus Kastl an, die seit vielen Jahren eine Vorreiterrolle einnähmen.



"Traditionswirtschaft trifft Traditionsverein" ist das Motto der ersten Huza-Woche des Trachtenvereins Auerbach vom 6. bis 12. Februar im Kreuzbräu.

Rückblickend ließ Vorsitzender Hubert Pfab die Aktivitäten Revue passieren, darunter die Christbaumaktion, den Faschingsball oder das Bockbierfest. Besonders die Theatergruppe sei ein tolles Aushängeschild, die das Kulturangebot in der Stadt aufwerte.Beim Patenverein Stamm in Sulzbach-Rosenberg sowie in Wemding reihten sich die Trachtler in Kirchen- und Festzüge ein. In Erinnerung blieb ein Vereinsabend in Schlammersdorf mit einem musikalischen Duell zwischen den Boaznhockern und den Musikern Max Riedhammer, Georg Bauer und Richard Merkl.Der Christbaum-Verkauf brachte einen Erlös von 570 Euro. Sie kommen ebenso der Jugendarbeit zugute wie die Einnahmen der Christbaumsammelaktion. Ein besonderer Dank des Vorsitzenden galt Kerstin Meisel, die viel im Hintergrund für den Verein leiste. Ein ehrendes Gedenken galt dem verstorbenen Ehrenvorsitzenden Willi Diertl.In seinen Grußworten hob 2. Bürgermeister Herbert Lehner die Bedeutung der Brauchtumspflege hervor. Eine Spende der Stadt werde wegen Urlaubs des 1. Bürgermeisters nachgereicht. Geld nahm Lehner aber dennoch in die Hand: Als Vorsitzender des Siedlerbunds übergab er es für die Jugendgruppe und bat sie, wie gewohnt den Sonntagnachmittag bei der Siedlerkirwa zu gestalten. Gauvorsitzender Peter Kurzwart war voll des Lobes: "Der Trachtenverein Auerbach ist ein sehr lebendiger Verein, der sich mit Gesang, Tanz und Theater vielfältig engagiert."Vortänzer Thomas Riedhammer nannte nur einen Auftritt in Sulzbach-Rosenberg. Der Besuch der Tanzproben lasse etwas zu wünschen übrig. (Mehr zum Thema)