Trotz starken Schneefalls beteiligten sich die Wehrmänner am Gottesdienst für lebende und verstorbene Vereinsmitglieder. Bei der anschließenden Jahreshauptversammlung im Gerätehaus tat die wohlige Wärme sehr gut. Im Mittelpunkt des Treffens standen Ehrungen.

Strohhasen aufgestellt

Mit Begeisterung

Bei kirchlichen Festen

Koordination wichtig

Ehrenkreuze überreicht

Nasnitz. Über das vergangene Jahr berichtete ausführlich Vorsitzender Lothar Kugler. Zum Jahresende hatte der Verein 84 Mitglieder, die sich aufgliedern in 43 Aktive, sechs Feuerwehranwärter, 14 passive und 20 fördernde Mitglieder. Der langjährige Vorsitzende Josef Haberberger ist Ehrenmitglied.Kugler gab einen ausführlichen Einblick über das Geschehen. So wurden zu Ostern wieder die Strohhasen auch zur Freude der Bevölkerung vor dem Feuerwehrhaus aufgestellt. Die Kameradschaft wurde durch mehrere eigene Unternehmungen gepflegt, dazu kamen Besuche bei befreundeten Vereinen. Teilgenommen wurde an der Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes und an einer Inspektionssitzung, die beide in Neukirchen stattfanden, sowie an diversen Vorstands- und Kommandantentreffen im Gemeindebereich Auerbach.Wenn es ums Feiern geht, dann ist die Nasnitzer Feuerwehrjugend mit Begeisterung bei der Sache. Das Grillfest mit einem Super-Zulauf wurde zum großen Teil von ihr ausgerichtet. Zum Essen gab es neben den typischen Grillsachen erstmals Spareribs aus dem Smoker, zubereitet von Patrik Thumbeck. Auch beim Johannisfeuer war der Nachwuchs tonangebend.In Zusammenarbeit mit den Erwachsenen stemmten die Jugendlichen die anfallenden Arbeiten beim Nasnitzer Kirwa-Samstag, bei dem das Essen in Eigenregie zubereitet wurde. Am Kirchweih-Sonntag wurde eingeladen zu einer Andacht in der Sankt-Anna-Kapelle. Ein anschließender Umtrunk im Gasthaus Gradl war der Abschluss des Festes.Wie immer waren die Nasnitzer Wehrmänner auch bei kirchlichen Festen vertreten: beim Florianstag, bei der Fronleichnamsprozession und beim Volkstrauertag. Den Abschluss des Kalenderjahres 2016 bildete die Weihnachtsfeier. Vorsitzender Lothar Kugler bedankte sich am Schluss bei der Stadt und dem Bauhof für die gute Zusammenarbeit, bei der aktiven Mannschaft für die Einsatzbereitschaft sowie allen Helfern für die Unterstützung bei allen anfallenden Arbeiten.Nach dem Bericht von Kommandanten Erich Lindner gab es 2016 keinen Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Nasnitz. Er beschäftigte sich allerdings mit der Frage, warum die Nasnitzer Feuerwehr nicht gerufen wurde beim Busunfall in Reisach. Während des Jahres wurde auf die Ausbildung stets ein besonderes Augenmerk gelegt. Auf dem Plan standen eine Schulung im Digitalfunk und mehrere Übungen, die etwa 200 Stunden in Anspruch nahmen. Die modulare Truppmannausbildung erforderte 40 Unterrichtseinheiten.Leistungsprüfungen in Bronze legten Jasmin Lindner, Andreas Kohl und Carina Rupprecht erfolgreich ab. Das Abzeichen in Silber erhielt Sebastian Thumbeck. In Gold-Grün Dietmar Haberberger, Lothar Kugler und Erich Lindner, in Gold-Rot Markus Haberberger (Nasnitz) und Thomas Wallner.Kreisbrandmeister Hans Sperber bedankte sich bei den Ausbildern für ihren Einsatz. Er wies aber auch auf die Wichtigkeit der Koordination mit anderen Wehren hin. Innerhalb des Landkreises gab es mehrere Einsätze. Bürgermeister Joachim Neuß zeigte sich besonders begeistert über die Mitmachfreude des Feuerwehrnachwuchses. Auch für ihn, so stellte er fest, sei die Zusammenarbeit zwischen den Wehren innerhalb der Großgemeinde von besonderer Bedeutung. Auf die Unterstützung der Stadt könnten die Feuerwehren jederzeit rechnen.Für 50 Jahre Mitgliedschaft bei der FFW Nasnitz wurden mit Geschenkkörben und Urkunden geehrt Josef Deiml, Fritz Haberberger, Georg Kugler und Gerhard Winter. Seit 25 Jahren leisten aktiven Dienst Dietmar Haberberger und Markus Haberberger aus Weidelwang. Ihnen wurden Ehrenkreuze überreicht.Über einen Hydranten aus Porzellan durfte sich Alfons Lindner freuen, der seinen aktiven Dienst beendet hat. Mit einem Geschenk wurde auch Josef Stiefler bedacht, der aus beruflichen Gründen als Jugendwart nicht mehr zur Verfügung steht.