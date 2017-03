Herrlich rotblühend sollten sie eigentlich das Stadtbild verschönern. Doch jetzt hat ein Pilz den roten Kastanien entlang des Unteren Marktes und der Pfarrstraße den Garaus gemacht.

Ergebnislos geblieben

Japanische Zierkirsche

"Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes graben derzeit die befallenen Bäume unterhalb des Kirchhofes aus und ersetzen sie durch neue", heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Woher der Pilz kommt, oder auch wie er heißt, das kann Stadtgärtner Alfred Lindner nicht sagen.Selbst Nachfragen beim Architekten, der die Bäume bei der Altstadtsanierung mit eingeplant hat, sowie bei der Baumschule seien ergebnislos geblieben. Es ist nicht bekannt, wie der Pilz an die Bäume kommt. Bemerkbar mache er sich durch ein Absterben der Kronen.Auch ein kräftiger Rückschnitt habe nicht geholfen. Um ein weiteres Ausbreiten zu vermeiden, seien bereits im Winter die Bäume in Höhe der Marktpassage gewechselt worden. "Jetzt müssen die Kastanien entlang der Pfarrstraße weichen", so der Pressetext.Die Mitarbeiter des Bauhofes tragen das Pflaster ab, graben die Stämme samt Wurzelwerk aus und pflanzen neue. Jetzt werden im Frühling rosa-blühende Zierkirschen die Altstadt verschönern - Prunus kanzan, eine japanische Zierkirsche. Die Bäumchen lagerten bereits seit einigen Wochen im Bauhof und würden nun an Ort und Stelle gebracht. In der Hoffnung, dass der Pilz hier nicht wieder sein Unwesen treibt.Vor drei Jahren wurden schon einmal die Bäume unterhalb des Rathauses, die den Erzstuften einrahmen, Opfer eines Pilzbefalls.Damals half ein kräftiger Rückschnitt. Es handelte sich allerdings um einen anderen Pilz als denjenigen, der jetzt den Kastanien an den Kragen ging.