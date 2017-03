"Gott sei dank blieb die Hauptleitung an der Straße unbeschädigt", war Bayernwerk-Sprecher Manuel Köppl (Regensburg) am Nachmittag durchaus erleichtert. Er stufte den Vorfall im Baugebiet Neumühlwiesen angesichts der entwichenen Gasmenge und der überschaubaren Folgen als eher ungefährliches Ereignis ein.

"Der Druck war zwar mit 500 Millibar ziemlich groß. Aber es kam nicht viel heraus." Was dennoch an die Luft drang, habe sich im Umkreis von fünf Metern verflüchtigt. Den Schaden schätzte Köppl auf 500 bis 1000 Euro. Nach seiner Darstellung hatten die Bauarbeiter die Leckage zunächst provisorisch abgedichtet. Für eine ordnungsgemäße Reparatur war im Auftrag des Bayernwerk ein Dienstleistungsunternehmen aus Bayreuth mit einem Störungstrupp angerückt.Einsatzleiter der 15 Kräfte der Auerbacher Feuerwehr war am Montag deren stellvertretender Kommandant Michael Schmidt. Angesichts der rasch zu überblickenden Lage sei die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Troschenreuth wieder an ihren Standort zurückbeordert worden. Evakuierungen habe es, so Schmidt, nicht gegeben, weil niemand der unmittelbaren Nachbarn daheim war. "Insofern eine günstige Zweit", wie er hinzufügte.Großeinsatz am Montag zur Mittagszeit: Exakt um 12.34 Uhr lief der Notruf bei der Polizei ein: "Gasgeruch im Neubaugebiet Neumühlwiesen!" Gleich darauf rückte die Feuerwehr Auerbach an. Vor Ort stießen die Kräfte auf einen Bagger, dessen Fahrer kurz zuvor beim Aushub für einen Keller mit der Schaufel seines schweren Geräts die im Erdreich verlegte Zuleitung zum Gasanschluss eines Einfamilienhauses "angeritzt" hatte, wie es später Bayernwerk-Sprecher Manuel Köppl formulierte. Die eintreffenden Helfer sperrten unverzüglich den Ort des Geschehens weiträumig ab. Zugleich forderten sie Anlieger auf, Türen und Fenster abzuschließen.Angefordert wurde ferner ein Störungstrupp im Auftrag des Energieversorgers Bayernwerk. Die Monteure trafen relativ rasch ein und schlossen das Leck. Bis dahin war das Gas unkontrolliert ausgeströmt.Laut Einschätzung der Wehr handelte es sich um eine eher geringe Menge. Daraufhin gab es Entwarnung. Die Sperre wurde aufgehoben. Verletzte gab es bei dem Unfall keine.