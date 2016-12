1955 heiratete sie Georg Rademacher. Die Jubilarin arbeitete in verschiedenen Betrieben, unter anderem in der ehemaligen Wäscherei Novetta in Auerbach und bei Grundig in Nürnberg. Zu den Gratulanten gehörten auch die drei Enkelsöhne und zwei Urenkel. Auerbachs stellvertretender Bürgermeister Herbert Lehner gratulierte im Namen der Stadt und überreichte dem Geburtstagskind ein Gesundheitskörbchen.