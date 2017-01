Michelfeld. Eisige Kälte hielt die Michelfelder Sternsinger nicht davon ab, am Freitag und Samstag Segenswünsche in die Häuser der Pfarrei zu bringen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Die Aktion wurde von Rita Schatz und ihrem Kinder- und Jugendchor organisiert und getragen. Bild: ll