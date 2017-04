Auf 113 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in verantwortlicher Position bringt es der neue Träger der Bürgermedaille der Stadt Auerbach, Josef Sichelstiel. Im Januar 90 geworden, nahm der rege und immer zu einer Anekdote bereite SPD-Mann im Rathaus die Ehrung entgegen.

Immer mit Freude dabei

Talente an der Lichtpistole

Sichelstiel, geboren in Haag im Truppenübungsplatz und später mit der Familie umgesiedelt, engagierte sich mehr als 30 Jahre in Stadtrat und Kreistag. Er war maßgeblich an der Entwicklung der Feuerwehr Auerbach beteiligt, der er 1950 beitrat. 1961 wurde er deren Kommandant und blieb es bis 1980. 1966 war er Gründungsmitglied des Sportanglervereins Auerbach, den er über 29 Jahre als Vorsitzender maßgeblich mit prägte.Bürgermeister Joachim Neuß, der die Laudatio sprach, würdigte Sichelstiel als engagierten Gestalter des gesellschaftlichen Lebens in Auerbach: "Nichts, was er anfing, beendete er nach wenigen Jahren, sondern blieb in allen seinen Ehrenämtern jahrelang bei der Stange und übte diese mit Freude aus." Und das alles neben seinen Aufgaben als selbstständiger Kopf eines Heizungs-und Installationsbetriebes, den er in den 50er-Jahren nach einer Umschulung gegründet hatte. Unter stehendem Beifall überreichte der Rathauschef an den sichtlich erfreuten Josef Sichelstiel die Bürgermedaille.Zuvor hatte Neuß bereits viele weitere Bestleistungen gewürdigt. Aus Sport, Vereinen, beruflicher Laufbahn und langjähriger Vereinstätigkeit wurden Menschen mit einem neu gestalteten Glaspokal gewürdigt. Darunter waren auch Lea Müller und Korbinian Kroher aus Michelfeld, beide neun Jahre alt. An der Lichtpistole haben sie es bei den Speckbachpelzern bereits zu beachtlichen Erfolgen gebracht.Viele Auszeichnungen gingen an die Schwimmer des SV 08 Auerbach, die sich etliche Titel sicherten. Fußball, Handball, Schießen und Kartsport waren weitere Sparten, aus denen die Erfolgreichsten mit einer Bestenehrung bedacht wurden. Zahlreiche Geehrte waren der Einladung der Stadt zu der Feierstunde gefolgt, einige ließen sich entschuldigen. Den neu gestalteten Glaspokal - er löste die nicht mehr erhältliche Porzellanstele ab - überreichten Martin Weiß, stellvertretender Landrat und Stadtrat, sowie das älteste Stadtratsmitglied Auerbachs, Eugen Eckert.