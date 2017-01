Stabwechsel in der St.-Johannes-Klinik: Der Chefarzt der Inneren Medizin einschließlich Akutgeriatrie, Roland Hofmann, wird das Haus Mitte 2017 auf eigenen Wunsch verlassen. Dr. Edmund Goß, bisher für die Geriatrische Rehabilitation verantwortlich, wird dann als alleiniger Chefarzt fungieren.

Über diese Veränderung wurden die Mitarbeiter am Mittwoch informiert. Zugleich verbreitete das Kommunalunternehmen Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach dazu eine Pressemitteilung.Chefarzt Roland Hofmann fühle sich der St.-Johannes-Klinik weiter verbunden, heißt es darin. Vorstand Klaus Emmerich dankte ihm für die langjährige Zusammenarbeit und wünschte ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute.Als Internist und Geriater werde Goß in Zukunft die Geriatrische Rehabilitation, die Innere Medizin und die Akutgeriatrie in Personalunion leiten. "Das schafft einheitliche Behandlungsabläufe, einheitliche Qualitätskriterien und Synergieeffekte innerhalb aller medizinischen Fachabteilungen", wird der zukünftige alleinige Chefarzt zitiert.Natürlich müsse die fachärztliche Lücke des Internisten und Geriaters Hofmann geschlossen werden. Hier stehe die Klinik in Kontakt mit Fachärzten, betont Goß. Er meldet im übrigen für 2016 eine Rekordfallzahl aus der Geriatrische Rehabilitation: Mit 726 Rehabilitanden überschritt die Fachabteilung zum ersten Mal die 700-er-Marke.