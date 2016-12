Ehejubiläen bei Eltern und Tochter

1988 besuchte Elisabetha Tinca in Auerbach ihre Tanten (ehemalige Metzgerei Göttel und F. Spilarewicz), die sich hier bereits eine Existenz aufgebaut hatten, und fand eine zweite Heimat. Über die Familienzusammenführung folgten dann der Ehemann und Tochter Laura , die ebenfalls am Donnerstag ihr zehnjähriges Ehejubiläum feierte.In Rumänien war Pompiliu Tinca als Wirtschaftswissenschaftler tätig, seine Frau als Verwaltungsbeamtin in einem Krankenhaus. In Auerbach zunächst in der früheren Eisdiele Femmino beschäftigt, fand sie später als Kassiererin im Supermarkt Neukauf eine Anstellung. Zum goldenen Ehejubiläum überraschte Tochter Laura die Eltern mit einem Strauß von Callas, dem Brautstrauß vor 50 Jahren.Die Glückwünsche der Stadt übermittelte 2. Bürgermeister Herbert Lehner und überreichte zwei Auerbacher Tassen. Jüngster Gratulant war Enkel Enrico .