Erstkommunion in Michelfeld

Michelfeld. Viele Gläubige warteten in der festlich geschmückten Asamkirche auf die vier Mädchen und elf Jungen, die in der katholischen Pfarrgemeinde Michelfeld ihre Erstkommunion begingen. Sie stand unter dem Leitwort "Gottes Nähe spüren - mit Jesus in einem Boot".

Pater Peter Starmach (CR) ermunterte die Kinder, zu Jesus ins Boot zu steigen; zu ihm, dem besten Steuermann, dem besten Kapitän. Nach der gemeinsamen Erneuerung des Taufgelübdes sprachen die Erstkommunikanten die Fürbitten und brachten schließlich auch Brot und Wein als Opfergaben zum Altar. Dort erhielten sie nach dem "Vater Unser" als Höhepunkt des Festgottesdienstes zum ersten Mal den Leib des Herrn in der Kommunion. Unter der Gesamtleitung von Sonja Schwemmer wurde der Festgottesdienst durch den Chor, die Instrumentalisten und durch feierliches Orgelspiel musikalisch gestaltet. Bild: sck