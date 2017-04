Mit dem emeritierten Papst Benedikt XVI. und dessen Bruder Georg Ratzinger verbindet Karl Ellmann eine persönliche Bekanntschaft. Heute feiert der beliebte Geistliche aus dem Mutterhaus der Schulschwestern in Auerbach seinen 75. Geburtstag.

Hintergrund: Päpstliche Ehrentitel Monsignore, abgekürzt Msgr., ist ein Ehrentitel, den der Papst verleihen kann, zum Beispiel auf den Vorschlag eines Ortsbischofs hin.



Eine andere Bezeichnung dafür ist Kaplan seiner Heiligkeit oder päpstlicher Ehrenkaplan. Der Ernannte ist berechtigt, die schwarze Soutane mit violetter Paspelierung, violetten Knöpfen und einem Zingulum (lateinisch: Gürtel) aus violetter Seide mit Fransen zu tragen.



Den noch höheren und sehr seltenen päpstlichen Ehrentitel Apostolischer Protonotar führte der aus Michelfeld stammende Auerbacher Ehrenbürger Dr. Josef Kraus (1911 - 1984).

Ellmann kam am 19. April 1942 in Rottau, heute Gemeinde Bernau am Chiemsee, zur Welt. Von seinen drei älteren Schwestern leben noch zwei; eine davon ist Missionarin. Nach dem Abitur am Chiemgau-Gymnasium in Traunstein 1962 studierte er bis 1968 im Priesterseminar Freising Philosophie und Theologie.Zehn Wochen vor der Priesterweihe kamen dem Diakon Karl Ellmann Zweifel an seiner Berufung. Deshalb studierte er in Augsburg Lehramt an Volksschulen, und legte die 1. Staatsprüfung mit großem Erfolg ab. Nach einem weiteren halben Jahr "Auszeit" als Au-pair in der Nähe von Rom erfolgte 28. Juni 1970 im Dom zu Freising die Priesterweihe durch Julius Kardinal Döpfner.Einige Jahre später erfüllte der damalige Erzbischof von München und Freising, Josef Kardinal Ratzinger, den Wunsch des jungen Geistlichen, Seelsorger auf dem Land zu werden. 1978 übertrug er ihm die Pfarrei St. Andreas in Teisendorf. Ab 1996 wurde Ellmann zusätzlich Administrator in St. Georg Oberteisendorf. Friedrich Kardinal Wetter ernannte Pfarrer Ellmann 1998 "insbesondere in Anerkennung seines überzeugenden spirituellen Wirkens mit der Frucht zahlreicher Ordensberufungen" zum Erzbischöflichen Geistlichen Rat (EGR). Johannes Paul II. verlieh ihm 2003 den päpstlichen Ehrentitel Monsignore.Während seiner 36 Jahre in der oberbayerischen Pfarrei gründete er das Kloster St. Josef für die Schwestern vom Guten Hirten, renovierte die Kirchen in seinem Pfarrsprengel, erweiterte den Kindergarten und eröffnete eine Kinderkrippe. Der Bau von zahlreichen Kapellen, Bildstöcken usw. brachte ihm im Volksmund den Namen Kapellmann (Kap-Ellmann) ein. Die Marktgemeinde Teisendorf würdigte ihn mit der Benennung der Pfarrer-Ellmann-Straße.Seit 1992 litt Karl Ellmann unter gesundheitlichen Probleme, die in den Folgejahren mehrere Operationen und lange Krankenhausaufenthalte mit sich brachten. Während einer kritischen Phase 2012/13 schreibt der Geistliche der Verehrung der Anna Schäffer von Mindelstetten (1882 - 1925; seliggesprochen 1999, heiliggesprochen 2012) wunderbare Gebetserhörungen im Hinblick auf seine Wiedergenesung zu.Kennengelernt haben die Auerbacher Schulschwestern Msgr. Ellmann im November 2005 bei Einkehrtagen für Mädchen und junge Frauen in Unterwössen. In den Folgejahren wurde ein eher lockerer Kontakt gepflegt. Am 1. August 2011 kam Ellmann zum ersten Mal in die Bergstadt, und am 6. August 2012 zog er in das obere Stockwerk des Marienhofes ein. Seither versieht Ellmann zusammen mit Pfarrer Albert Werner die Seelsorge im Mutterhaus.Er betreut die Postulantinnen, Novizinnen und Schwestern. Regelmäßig feiert er Gottesdienste in der Mutterhauskirche und in der Kapelle des Hauses St. Josef. Für Frauenbund, Männerkongregation und Jugendliche hielt Ellmann mehrmals Einkehrtage. Er bereitete Kinder und Erwachsene auf die Taufe vor und spendete dieses Sakrament ebenso wie Trauungen. Auch Wohnungen oder Häusern gibt der sehr aktive Geistliche auf Wunsch seinen Segen. Viele Gläubige nehmen sehr gern an den von ihm geführten Pilgerreisen nach Rom, Lourdes oder Fatima teil.Im Gespräch sagt Monsignore Karl Ellmann, er wolle Gott dafür danken, dass er ihm trotz schwerster Krankheit immer wieder Kraft und Mut zum Weitermachen gegeben habe. Gebete und Gedenken seiner Pfarrangehörigen und jetzt der Schulschwestern hätten ihn in schweren Zeiten getragen und gestärkt.