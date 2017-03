Mehr als dreiste Täter, die am hellichten Tag auf Einbruchstour gehen. Auf der anderen Seite aufmerksame und engagierte Passanten. Sie sorgten dafür, dass zwei Ganoven - 18 und 14 (!) Jahre alt - unmittelbar nach vollbrachter Tat von der Polizei festgenommen wurden.

Mit Wertgegenständen auf der Flucht

Lob für die Zeugen

Der 14-Jährige wurde anschließend von Schwabacher Beamten dem Haftrichter in Nürnberg vorgeführt. Er sitzt nun in der dortigen Justizvollzugsanstalt. Den vier Jahre älteren Komplizen knöpften sich Amberger Kriminalbeamten vor. Auch gegen diesen erließ ein Ermittlungsrichter nun den Haftbefehl eines Ermittlungsrichters. Er sitzt seither in Amberg an der Werner-von-Siemens-Straße hinter Gefängnisgittern.Zugetragen hat sich alles am frühen Freitagnachmittag: Gegen 14 Uhr machten sich die zwei jungen Kerle an einer verschlossenen Haustür im Stadtgebiet zu schaffen. Den Burschen gelang es dann tatsächlich in das Wohnhaus einzudringen. Mit "diversen Wertgegenständen", die sie dort fanden, verließen sie den Ort des Geschehens und wollten sich aus dem Staub machen.Eine Rechnung, die nicht aufging. Denn aufmerksame Passanten hatten von Anfang mitbekommen, wie die Einbrecher mitten am Tag zu Werke gegangen waren. Als sich das Duo danach vom Tatort entfernte, alarmierten die Zeugen die Polizei und nahmen die Verfolgung auf. Sie taten das bis zum Eintreffen der ersten Streife, die die jungen Männer dann nahe der Bushaltestelle in der Neuhauser Straße stoppte und festnahm.Wie sich bei weiteren Überprüfungen ergab, gehen auf das Konto der beiden weitere Einbrüche im Bereich Mittelfranken. Offen ist, ob die Jugendlichen als Einzeltäter unterwegs waren oder Teil einer Bande sind, die sich auf Delikte wie das vorliegende spezialisiert hat. Jedenfalls hat die Kriminalpolizei in Amberg in enger Abstimmung mit ihren Kripo-Kollegen aus Schwabach unterdessen die Ermittlungen übernommen.Am Ende hob der Polizeibericht vom Wochenende ausdrücklich das Vorgehen der Passanten hervor. Wörtlich hieß es dazu: "Lobenswert zu erwähnen ist das Verhalten der Zeugen, welche die Täter beobachteten, sofort die Polizei alarmierten, die Täter in gesicherter Entfernung verfolgten und diese beim Eintreffen der Streifenbesatzung identifizierten."