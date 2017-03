Mit zehn Einsätzen musste die Feuerwehr Nitzlbuch im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr weniger oft ausrücken. "Auch wenn sie rückläufig sind, jeder der Einsätze ist wichtig", stellte Kreisbrandmeister Hans Sperber den Stellenwert dieses Dienstes am Nächsten bei der Hauptversammlung im Dorfzentrum Welluck heraus.

Ehrenamtliche Dienste

Die Anschaffung kann ich nur jedem ans Herz legen, um Gesundheit und Leben der Familien zu schützen. Feuerwehrleute sollten da mit gutem Beispiel vorangehen." Kreisbrandmeister Hans Sperber zum Thema Rauchmelder

Jugend Dem Wissenstest haben sich Julian Wallner, (Stufe II silber) und Lukas Lindner (Stufe III gold) unterzogen. Der Leistungsprüfung stellten sich Johannes Kugler, Julian Wallner (Stufe 1 bronze), Kai Schuster, Lena Vogl (Stufe 2 silber), David Karl (Stufe 3 gold), Stefan Waldmann (Stufe 4 gold/blau), Johannes Eisend, Tobias Leißner und Roland Schleicher (Stufe 6 gold/rot). (cs)

Welluck. Oft werde übersehen, was an Ausbildungszeit investiert werden muss, betonte Sperber. Insgesamt konnte Katja Lützner in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Manfred Lindner auf ein lebhaftes Jahr mit zahlreichen Terminen und Veranstaltungen zurückblicken. Um sie alle unter einen Hut zu bringen, waren elf Ausschusssitzungen erforderlich. Zu den turnusmäßigen Terminen wie Beteiligung an kirchlichen Festen, Betstunden, Florianstag, internes Grillfest oder Volkstrauertag und Kameradschaftsabend kam das 140-jährige Jubiläum der Feuerwehr Sassenreuth.Die Mitarbeit bei der Gmoi-Kirwa, die Reinigung des Gerätehauses und der Gerätschaften sowie die Löschteichreinigung in Nitzlbuch erforderten viele weitere ehrenamtliche Stunden. Von den insgesamt 62 Mitgliedern, einschließlich passive (19), fördernde (3) und vier Jugendliche, kann sich die Wehr auf 36 Aktive, darunter fünf Frauen, stützen. Ein Dankeschön galt Bürgermeister Joachim Neuß und dem Stadtrat, dem Feuerwehrbeauftragten Josef Lehner sowie Kreisbrandinspektor Peter Deiml, die sich um die Belange der Wehr stark machen, so Lützner.Die Wehr kann sich dem Kommandanten Wilfried Heberl zufolge auf 36 Aktive (fünf Feuerwehrfrauen und 31 -männer) stützen. In der Jugend stehen derzeit drei Buben und ein Mädchen als Anwärter zur Verfügung. Sie hatten sich auch bei den 17 Übungen, davon drei mit Funk, mit großem Interesse eingebracht. Lehrgänge wurden von Stefan Waldmann (Maschinist) und Tobias Leißner (Atemschutzträger) mit Erfolg absolviert. Ausrichter der Alarmübung bei der Aktionswoche war die Feuerwehr Auerbach.Vielseitige Hilfe hatte die Wehr bei ihren Einsätzen zu leisten: vom umgestürzten Baum bei Sackdilling über Wasserschaden, Verkehrsunfälle und technischer Hilfeleistung bis hin zur Brand- und Zimmerbrandbekämpfung, Verkehrsregelung und Brandschutz bei der Bergwerksweihnacht. Ohne Unterstützung der anderen Feuerwehren Auerbach, Michelfeld, Ranna, Ranzenthal und Zogenreuth wäre laut Heberl die Verkehrsabsicherung auf Maffei nicht zu schaffen.Den Dank dafür "dass ihr das macht, was ihr da macht", überbrachte 3. Bürgermeister Norbert Gradl. Es sei einfach lobenswert, was Aktive an Freizeit, sowohl im Ernstfall als auch für Training und Übungen, opfern. Dennoch komme auch das gesellschaftliche Leben in der Feuerwehr nicht zu kurz. Für die Stadt bleibe nicht mehr zu tun, als die Wehr zu unterstützen. Mit den Grüßen von Kreisbrandrat Fredi Weiß und Peter Deiml brachte Hans Sperber die Wertschätzung der Wehr zum Ausdruck. Dem im vergangenen Jahr eingeführten Digitalfunk könne man nur Positives abgewinnen.Weiter sprach Sperber mit Blick auf die zum Jahresende 2017 auslaufende Übergangspflicht zur Installation von Rauchmeldern an. "Die Anschaffung kann ich nur jedem ans Herz legen, um Gesundheit und Leben der Familien zu schützen. Feuerwehrleute sollten da mit gutem Beispiel vorangehen."Des Weiteren gab es bei der Hauptversammlung Ehrungen. Für 65 Jahre gewürdigt wurden Hermann Kugler und Josef Schmidt; für 60 Jahre Zugehörigkeit Willi Heberl (Vertrauensmann), für 50 Jahre Peter Lehner (davon 36 Jahre im Ausschuss und im Vorstand als Kassier, Kommandant und Vorsitzender), Gerhard Waldmann (fünf Jahre Vertrauensmann und 18 Jahre 2. Vorsitzender) und Josef Schindler. Auf 40 Jahre brachte es Peter Trenz, bedingt durch Wohnsitzwechsel inzwischen passives Mitglied, auf 25 Jahre Roland Schleicher. Ein besonderer Dank für die vielen Stunden beim Ausbau des Feuerwehr-Anhängers mit viel Fachkompetenz ging an Günter Pickel und Christian Lehner.