Zu spektakulären Einsätzen musste die Feuerwehr Zogenreuth 2016 nicht ausrücken. "Aber viele Kleinigkeiten sorgten dennoch für ein bewegtes Jahr", brachte es Kreisbrandmeister Hans Sperber bei der Jahreshauptversammlung auf den Punkt.

Ehrungen Funkausbildung: Tobias Striegel und Stefanie Striegel .



Modulare Truppmann-Ausbildung: Stefanie Striegel .



Leistungsprüfung I bis VI: Miriam Budek, Jonas Schmidt, Stefanie Striegel (jeweils Bronze); Tobias Striegel (Silber); Miriam Wiesent, Carina Kraus, Sarah Kraus (jeweils Gold); Markus Neukam (Gold-Blau); Christoph Roßbacher, Thorsten Deiml (Gold-Grün); Oliver Budek (Gold-Rot).



Jubiläen im Feuerwehrdienst: Oliver Budek, Carina Kraus, Sarah Kraus (jeweils zehn Jahre); Thomas Striegel (30 Jahre) und Georg Trenz (40 Jahre).



Langjährige Mitgliedschaft: Konrad Lindner, Richard Ziegler (beide 65 Jahre), Willi Kraus (60 Jahre) und Werner Rupprecht (40 Jahre). (cs)

Zogenreuth. Kommandant Thomas Striegel berichtete über vier Brandeinsätze, eine technische Hilfeleistung und zwei Sicherheitswachen. Dazu kamen vier Unterrichtseinheiten, 15 Übungen einschließlich Leistungsprüfung, fünf Jugendübungen und drei Funkübungen. Ganz zufrieden zeigte sich der Kommandant mit dem Besuch der Übungen nicht immer.Zur Zeit verfügt die Wehr bei insgesamt 65 Mitgliedern nach dem Neuzugang von Thorsten Deiml über 35 Aktive und einen Feuerwehranwärter. Ihre Ausrüstung modernisierte sie mit einem Notstromaggregat. Das Vorgängermodell wurde verkauft.Das Vereinsleben ließ Vorsitzender Georg Roßbacher Revue passieren. Künftig werde sich die Wehr nach einer Abstimmung im Vorstand nicht mehr offiziell an der Prozession zum Abschluss der Betstunden beteiligen. Das Grillfest spülte auch 2016 Geld in die Kasse, wie der Kassenbericht von Werner Friedl zeigte.Kreisbrandmeister Hans Sperber informierte über die Entwicklung auf Landkreisebene. Gut gelungen sei die Umstellung auf den Digitalfunk. "Anfangs hatten wir schon Bedenken", ließ Sperber durchblicken. Zum Thema Rauchmelder appellierte der Kreisbrandmeister an die Feuerwehrleute, mit gutem Beispiel voran zu gehen: "Nicht nur beim Anschaffen belassen, auch installieren."Die Anschaffung von Fleecejacken und der Tagesausflug wurden zur Diskussion gestellt, ohne eine Entscheidung zu treffen. Josef Lederer hielt den Informationsfluss und die Koordination - etwa beim Besuch von Feuerwehrfesten oder der Festlegung von Fahnenträgern - für verbesserungsfähig.Heuer feiern die Zogenreuther bei den Jubiläen in Auerbach am Sonntag, 21. Mai, sowie in Willenreuth am Sonntag, 11. Juni, mit. Der eigene Kameradschaftsabend steht am Samstag, 11. März, im Gasthaus Strauß in Zogenreuth auf dem Programm.