Fleißige Leserin mit 90 noch geistig fit

An den Schulbesuch schloss Maria Roßbacher eine kaufmännische Ausbildung in Nürnberg an. 1949 heiratete sie Paul Roßbacher aus Neuhaus, der dem dortigen Gärtnerbetrieb entstammte. 1950 siedelten beide nach Auerbach über, wo sie ihre eigene Gärtnerei, zunächst mit dem Anbau von Gemüsepflanzen, eröffneten. Fünf Töchter und zwei Söhne zog das Paar groß. 1989 starb der Ehemann.Sohn Georg übernahm die Gärtnerei. Er gratulierte ebenso wie Ehefrau Gisela und Enkel Christoph , der den Familienbetrieb weiterführen wird. Extra aus Amerika angereist war Tochter Maria . Inzwischen freut sich die Jubilarin über 15 Enkel und vier Urenkel. Bürgermeister Joachim Neuß überbrachte ein Präsent der Stadt Auerbach mit besten Wünschen und richtete die Grüße von Landrat Richard Reisinger aus.Maria Roßbacher verbringt seit 2013 ihren Lebensabend im Caritasheim St. Hedwig. Zu Fuß ist sie nicht mehr so gut; dafür hält sie sich mit viel Lesen geistig fit.