Auf ein erfolgreiches Jahr blickte der Förderverein der St.-Johannes-Klinik und der Rettungswache Auerbach in seiner Jahreshauptversammlung zurück. Vorsitzende Elisabeth Kolleng ließ Aktionen, Vorträge und Spendenübergaben Revue passieren. Der aktuelle Mitgliederstand beträgt 110.

"Wir dürfen uns glücklich schätzen, ein Krankenhaus am Ort zu haben", gab sie zu bedenken. Den kleinen Kliniken werde es immer schwerer gemacht. Umso mehr dankte Kolleng den Mitgliedern des Fördervereins, aber am meisten den Mitarbeitern und dem Vorstand des Kommunalunternehmens Krankenhäuser im Landkreis Amberg-Sulzbach.Kassier Horst Müller wies ein Plus vor. Seit 2006 hat der Verein insgesamt 41 408,56 Euro an Spenden übergeben, davon 21 264,29 Euro an die St.-Johannes-Klinik und 20 144,27 Euro für die Rettungswache. 2017 sind bis dato bereits wieder 2500 Euro an Spenden eingegangen.2. Bürgermeister Herbert Lehner bat den Förderverein, weiter die Klinik und Rettungswache zu unterstützen. Vorstand Klaus Emmerich berichtete, dass der Kreistag und der Verwaltungsrat voll hinter beiden Kliniken St. Anna und St. Johannes stehen. Auch der finanzielle Ausgleich werde weiter vom Landkreis übernommen. Beide Häuser hätten eine hervorragende Zustimmungsquote, die 20 Prozent über dem Bundesdurchschnitt liege. Die Versorgungsstufe eins für beide Häuser sei ebenfalls ein Qualitätsmerkmal.Chefarzt Roland Hofmann verlässt die St.-Johannes-Klinik. Chefarzt Dr. Edmund Goß wird seine Aufgaben mit übernehmen. Emmerich und Kolleng dankten Hofmann für seine Arbeit.Geplant ist in diesem Jahr die Anschaffung einer Markise für die Terrasse der Geriatrie. Sie wird es den Patienten ermöglichen, sich sonnengeschützt im Freien aufzuhalten.