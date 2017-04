Michelfeld. Die Sanierung der Herrentoiletten im Pfarrzentrum war das größte Bauvorhaben, dem sich der Förderverein St. Otto Michelfeld im vergangenen Jahr gewidmet hat. Das machte Vorsitzender Johannes Lindner im Rückblick bei der Jahreshauptversammlung deutlich.

Beim Umbau erhielt das Haus zusätzlich eine behindertengerechte Toilette, die zugleich auch als Wickelraum dient. Die Baumaßnahme kostete insgesamt gut 13 000 Euro, von denen der Förderverein mehr als 7500 Euro aufgebracht hat. Weniger kostspielig waren die Anschaffungen für den Bühnenvorhang und einen Vorhang in einem Gruppenraum sowie die Neugestaltung der Sitzbänke im Kindergarten.Als noch anstehende Aufgaben zählte Lindner neue Tische und Stühle, die Erneuerung des Bodens und der Beleuchtung im Pfarrsaal sowie die Lampen im Treppenhaus auf. Aufmerksamkeit verlangen auch die teils defekten Garagentore im Saal und die Sanierung des Blockhauses für die Kinder im Außengelände"Sehr arbeitsreich, aber auch sehr erfolgreich" nannte Lindner im Rückblick das Jahr 2016. Zu Einnahmen kam der Förderverein dabei durch viele Spenden (knapp 10 000 Euro), die Mitgliedsbeiträge (2800 Euro), aber auch durch eigene Aktionen wie die Bewirtung bei der Maiandacht in Nasnitz, bei Basaren oder dem Faschingsball des ASV Michelfeld. Die Mithilfe bei drei Secondhand-Basaren brachte 700 Euro in die Kasse.Lindner dankte allen Helfern sowie Spendern und bat sie, den Förderverein weiterhin bei seinem Ziel zu unterstützen, "dieses für Michelfeld so wichtige und eigentlich einzige gesellschaftliche Zentrum mit Kindergarten und Kinderkrippe zu er- und zu unterhalten".