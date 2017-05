In der Siedlergemeinschaft Auerbach im Verband Wohneigentum sind momentan 431 Familien organisiert. Bei der Jahreshauptversammlung freute sich der seit 1990 amtierende Vorsitzende Herbert Lehner, dass die Mitgliederzahl gehalten werden konnte. Gleichzeitig kündigte er an, sein Amt in jüngere Hände legen zu wollen.

Die 48 Stimmberechtigten wählten daraufhin Michael Streit zum Vorsitzenden und Herbert Lehner zum Stellvertreter. Neuer Kassier ist Sven Petrasch, Schriftführerin bleibt Gisela Sebald. Beisitzer sind Bianka Interdonato, Uwe Meisel, Christoph Ziegler, Sascha Streit, Marina Lord, Michaela Gebhardt und Michaela Meyer. Revisorinnen bleiben Doris Schwemmer und Luise Ziegler.In seinem Rückblick hob Herbert Lehner die im Beitrag eingeschlossenen versicherungstechnischen Vorteile hervor sowie vergünstigte Einkaufsmöglichkeiten. Der Nordic-Walking-Event bei der Siedlerkirchweih wird heuer am 19. August stattfinden. Am Sonntag, 20. August, ist mit Hilfe des Jugendforums die Beteiligung am Ferienprogramm der Stadt Auerbach vorgesehen. Geplant ist ein Weidenflechtkurs, ein Ausflug am 5. August nach Oberwiesenthal und die Beteiligung am 9. und 10. Dezember an der Maffeiweihnacht. Michael Streit informierte zudem, dass ein neuer Hänger bestellt wurde, für die Maffeiweihnacht eine neue Holzhütte und für das Siedlerhäusl kleinere Tische angeschafft werden.Herbert Lehner bilanzierte, dass die letzte Siedlerkirchweih mit 140 Mitgliedern im Arbeitseinsatz ein voller Erfolg war. Nach der Friedenslicht-Andacht in der Kapelle gab es die kostenlose Bewirtung vor und im Siedlerhäusl. Beim Kletterfestival 2016 übernahmen die Siedler die Speisenverpflegung der Gäste. Den Kassenbericht gab Christine Biersack ab. Den größten Gewinn brachten die zwei "süßen Hütten" bei der Maffeiweihnacht. Ansonsten ergab sich wegen der umfassenden Sanierung des Vereinsheimes ein Minus.Geehrt werden konnte für 50 Jahre treue Mitgliedschaft Adolf Michl, der seit 50 Jahren seine Zugehörigkeit unter Beweis gestellt hat. Für 20 Jahre wurden Herbert Appl, Johann Beyer, Roland Ebert, Konrad Heberl, Hermann Lorenz, Gabi Ott, Anni Rupprecht. Hans Rupprecht und Georg Wache ausgezeichnet. Die Ehrung für 30 Jahre Mitgliedschaft wurde Franz Kohl, Joachim Neuß, Theo Schleicher und Christian Wiesneth zuteil.Bürgermeister Joachim Neuß wünschte den neu gewählten Vorstandsmitgliedern Erfolg und Erfüllung und dankte Herbert Lehner für sein Wirken im großen gesellschaftlichen Verband. Der Bürgermeister lobte die pure gelebte Nachbarschaft und Freundschaft und den ausgeprägten Zusammenhalt der Siedler. Neuß ging auch auf die aktuellen Entwicklungen der Stadt ein. Die Sanierung des Städtischen Kindergartens sei so gut wie abgeschlossen, der Umzug der Stadtverwaltung ins frühere Ruder-Anwesen erfolge am 27. Juni und werde bis 30. Juni dauern. Für die zwölf barrierefreien Wohnungen im Bürgerspital nehme die Stadt schon jetzt Anmeldungen entgegen.Kreisvorsitzender Rudolf Sitter informierte, dass der Verband Wohneigentum wegen der Straßenausbaugebühren-Satzung, die Gesetz ist, eine Popularklage anstrengt. Im Visier habe man auch den Versand der Siedlerzeitung per Post und dass mit den Beiträgen der Mitglieder eine Elementarversicherung gekoppelt wird.Abschließend dankte der neue Siedlerchef Michael Streit seinem Vorgänger Herbert Lehner mit einem Gutschein und schloss dabei das Engagement von Ehefrau Christine, die sich um die Organisation der Siedler bei der Maffeiweihnacht kümmert, mit ein.