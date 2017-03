In rüstiger Verfassung feierte Georg Biersack am Montag seinen 80. Geburtstag. Den Auerbachern - insbesondere den Trachtlern - ist er eher als Philipp geläufig.

Obwohl sein Beruf den gelernten Schneider in die Welt hinausgeführt hat, blieb er seiner Heimatstadt immer treu und fühlt sich auch im Alter hier wohl. Aufgewachsen ist er mit einem Bruder und einer Schwester, die beide bereits verstorben sind. Der größte Schicksalsschlag traf ihn mit dem Verlust seiner Ehefrau Brigitte vor zwei Jahren. Seither versorgt er sich alleine. Die beiden Söhne Bernhard und Harald leben mit ihren Familien, zu denen fünf Enkel zählen, aus beruflichen Gründen in Bayreuth und Lübeck.Nach der Lehrzeit in der damaligen Schneiderei Heidenreich kam Georg Biersack zunächst in der Wäscherei Schmidt unter. Nach drei Jahren fand er in der ehemaligen Bulag ("die damals kaum einstellte") auf Empfehlung seines Lehrherrn eine Anstellung. Bald wurde er ins Zweigwerk Sulzbach-Rosenberg berufen und mit dem Aufbau des Betriebs betraut. Letztlich war er für 360 Beschäftigte verantwortlich.Mit dem Verkauf des Auerbacher Betriebs an die Firma Ahlers in Herford kam die Auflösung in Sulzbach-Rosenberg. Aber auch der neue Arbeitgeber wusste Biersacks Fachkompetenz, sein glückliches Händchen in der Menschenführung und sein unermüdliches Engagement für das Unternehmen zu schätzen. Internationale Einsätze führten ihn nach Ungarn, Polen, Bulgarien, Griechenland, Sri Lanka oder Haiti. Bis zum Rentenalter trug er zum Aufbau von Produktionsstätten bei.Soweit es der Beruf zuließ, nahm sich Georg Biersack Zeit für sein Hobby, die Pflege des Brauchtums im Auerbacher Heimat- und Volkstrachtenverein. Viele Jahre stellte er sich als Vortänzer zur Verfügung. In jüngeren Jahren lief er beim ASV Auerbach in der 1. Mannschaft auf, später in der Reserve.