Ohrenbach. Goldene Hochzeit feierten am Montag Maria und Konrad Geyer (beide 78). Das Jubelpaar gab sich vor Pfarrer Burger in der Ägidiuskirche in Gunzendorf das Jawort zum gemeinsamen Lebensweg. Die standesamtliche Trauung, die zweite aus der ehemals selbstständigen Gemeinde Gunzendorf im Auerbacher Rathaus, vollzog der damalige Bürgermeister Emil Kreuzer. Die Eheleute kannten sich von Jugend an, später wurde Liebe daraus. Die junge Familie vergrößerte sich um die drei Töchter, inzwischen können sich Maria und Konrad Geyer über sieben Enkelkinder freuen. Bevor der Jubelbräutigam die schwere Arbeit im Bergwerk auf Maffei aufnahm, wo er 25 Jahre in die Grube einfuhr, war er als Maurer im früheren Baugeschäft Friedl ("Texas") beschäftigt. Ehefrau Maria fand bei der Firma "Alpo" in Gunzendorf eine Anstellung. Auch heute noch, und das seit 45 Jahren, versieht Konrad Geyer trotz angeschlagener Gesundheit den Mesnerdienst in der Gunzendorfer Kirche sowie über 40 Jahre in der Pinzigbergkirche. Wenn Not am Mann ist, kann er auf die Unterstützung der Töchter zählen.