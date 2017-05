Michelfeld. Das Fest der goldenen Hochzeit feierten Ursula und Werner Speckner, wohnhaft am Kammerberg. Kirchlich getraut wurden beide am 23. Mai 1967 in der Dreifaltigkeitsbasilika in Gößweinstein. Das Ehepaar hat zwei Töchter, Ute und Susanne. Kennengelernt haben sich die Jubilare bei der Geburtstagsfeier eines Michelfelder Freundes.

Werner Speckner ist in Eger geboren und kam mit seinen Eltern bei der Ausweisung aus Böhmen in die ehemalige Heimat seines Vaters, Franz Speckner, nach Michelfeld. Hier verbrachte der Jubilar seine Kindheit, besuchte die Volksschule und erlernte im Anschluss den Beruf des Speditionskaufmannes.Seit vielen Jahren leitet er nun sein eigenes Speditionsgeschäft in Nürnberg und fährt auch noch als 75-Jähriger jeden Werktag in sein Geschäft in die Frankenmetropole.Ursula Speckner erblickte in Immenreuth das Licht der Welt. Ihre zweite Heimat wurde ab 1960 Neuhaus, weil ihr Vater bei der Firma Groß Arbeit fand. Die Jubilarin selbst war Näherin in der Bulag in Auerbach. Das Ehepaar Speckner erbaute auf dem Kammerberg ein Haus, herrlich gelegen in der Natur und mit Blick auf Kirche und Dorf.Zum Ehrentag der rüstigen Jubilare kam 2. Bürgermeister Herbert Lehner, der im Namen der Stadt ein Geschenk überreichte. Auch Pater Markus Flasinski und Gerti Zinner vom Seniorenkreis erfreuten mit Segenswünschen im Namen der Pfarrei Michelfeld.