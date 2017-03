Michelfeld. Auf 80 Lebensjahre kann Gustav Ott zurückblicken. Das Licht der Welt erblickte er in Schmiedeberg im Erzgebirge. 1951 wurde Michelfeld seine zweite Heimat. Hier lernte er im Geschäft Willi Schmiedl das Maurerhandwerk. 1958 feierten Gustl Ott und seine Zita Riedhammer Hochzeit. Getraut wurden beide in Auerbach von Kaplan Michael Kramer. Gustl Ott war ein strebsamer Mensch. Schon mit 21 Jahren richtete er für sich und seine Frau eine Wohnung ein. Nach gerade fünf Jahren bezogen sie ihr eigenes Haus In der Heidelleite 21, mit viel Arbeit von ihm erbaut.

44 Jahre war Gustl Ott bei seinem Arbeitgeber, der auch sein Onkel war, beschäftigt. Er erinnert sich zurück, dass damals zeitweise 55,5 Wochenstunden gearbeitet wurde, auch an Samstagen. Heute denkt der Jubilar an die Entstehung mehrerer Häuser in Michelfeld, an denen er mit seiner Arbeit mitgewirkt hat - so auch beim Bau des Kindergartens.Die Familie hat mit Gabi, Doris und Gerhard drei Kinder. Vier Enkel und eine Urenkelin sind ebenfalls die Freude der Großeltern. Zum Gratulieren kamen Verwandte, Nachbarn und Freunde, aber auch Pfarrer Georg Braun und Seniorenbetreuerin Elisabeth Gramß. Glückwünsche der Stadt überbrachte Stadtrat Eugen Eckert. Ein Geburtstagsgruß kam auch von Landrat Richard Reisinger.