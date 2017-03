Die BRK-Gemeinschaft schreibt mit ihrer Bilanz Geschichte im Kreisverband. Die Bestätigung dafür gab es in der Hauptversammlung: Kreisbereitschaftsleiter Dieter Hauenstein brachte seine Anerkennung erneut zum Ausdruck: "In Auerbach gibt es Engel - Auerbach ist der Kopf des Landkreises."

Steigende Tendenz bei Einsatzzahlen Alleine die Anzahl der Gäste bei der Hauptversammlung ließ auf die Wertschätzung der Rotkreuz-Gemeinschaft schließen. Der auf weitere vier Jahre gewählte Bereitschaftsleiter Markus Popp blickte für den Bereich Rettungsdienst auf ein turbulentes Jahr zurück. Notfallsanitäter-Gesetz, neuer Notarztstandort, Digitalfunk und Pausenregelung waren nur ein Teil dessen, was es 2016 zu bewältigen galt. Steigende Tendenz vermeldete er mit 91 Einsätzen (gesamt 2156) mehr zum Tagesgeschäft an der Rettungswache als 2015. Die gefahrenen Kilometer erhöhten sich um 2496 auf 79 095, aufgegliedert in Krankentransporte, Notfall-, Notarzt-, und nicht verrechnungsfähige Einsätze. Für die Umsetzung stehen neben vier Hauptamtlichen 13 Ehrenamtliche aktiv in der Verantwortung. Der ehrenamtliche Anteil betrug 2851 Stunden. Den Hauptanteil deckten Barbara Pater und Herbert Dimler ab. Die Unterstützungsgruppe für den Rettungsdienst wurde 170 Mal gerufen. Auf die meisten Einsätze kamen Markus Popp (74), Markus Kirzdörfer (55) und Astrid Brunhuber (54). Ohne Probleme verlief im Sommer die Einführung des Digitalfunks. Als eine der ersten im Landkreis kann die Rettungswache Auerbach auf zwei neue Notfallsanitäter zurückgreifen: Udo Kleefeldt und Markus Popp. Beide sind hier seit 25 Jahren im Rettungsdienst. Die ehrenamtlichen Leistungen fasste Daniel Sertl zusammen. Er wurde als stellvertretender Bereitschaftsleiter bestätigt. Bei zwei Ab- und fünf Zugängen weist die Bereitschaft einen Mitgliederstand von 67 Ehrenamtlichen auf. Zur Verfügung stehen je zwei Ärzte und Notfallsanitäter, je sieben Rettungsassistenten und -sanitäter, vier Rettungsdiensthelfer, sechs Ausbilder in Erster Hilfe, je einer für Rettungsdienst und Erste Hilfe am Kind sowie ein Fahrlehrer für die Helferführerscheine. Insgesamt wurden 11 744 Stunden ehrenamtlich erbracht. Über das soziale Angebot berichtete Heidi Bachhuber. Seit 1992 werden regelmäßig zwei Mal im Jahr Tagesausflüge für Senioren organisiert. Die Nachwuchsarbeit ließ Jugendleiterin Tanja Popp Revue passieren. Ihre Schützlinge bezifferte sie auf 35 Kinder und Jugendliche. Das Jugendrotkreuz brachte sich mit 3385 Stunden ein.(cs)

Respekt vor der gewaltigen Leistungsbilanz des Ehrenamtes zeigte Rotkreuz-Kreisvorsitzender Gerd Geismann. Auerbach sei ein Musterbeispiel an Einsatzbereitschaft: Von der Jugend- bis zur Sozialarbeit und bis in das reifere Alter wirke jeder an seiner Stelle. Wäre dem nicht so, würde sich eine große Lücke auftun. "Bei der BRK-Gemeinschaft Auerbach ist alles zu hundert Prozent in Ordnung."Kreisbereitschaftsleiter Dieter Hauenstein dankte für diese Arbeit. Er überbrachte die Nachricht von der Zusicherung der Staatsregierung, dass künftig alle Retter Lohnfortzahlung beanspruchen können: "Es war ein langer Kampf auf Bayernebene." Zugleich informierte er über den Wermutstropfen, der sich für die Zeit ab 2022/24 auftut mit der Einschränkung bei Notfallhelfern. Ob beim Blutspenden, Sozialdienst oder bei der Mittelbeschaffung, bei allen Einsätzen sei Auerbach Spitze. Eindruck machten die Zahlen aus den Berichten auch auf 3. Bürgermeister Norbert Gradl. Es sei ein Zeichen des Wohlfühlens im BRK-Heim. Ansonsten sei es nicht erklärbar, dass Menschen 55 Jahre hier mitmachten.Oft würden allerdings diese Einsätze erst geschätzt, wenn Menschen Hilfe bräuchten. Dass die Ehrenamtlichen neben ihrer Arbeit bereit seien, sich um Gottes Lohn in den Dienst der Stadt zu stellen, wie bei der Seniorenfeier oder beim Bürgernetzwerk, dafür gelte zusätzlicher Dank. "Auerbach ist ein ganz starker Verband im BRK-Kreisverband und auch aus dem Rettungsdienst nicht wegzudenken", wusste der Chefarzt des Kreisverbandes Dr. Michael Scherer zu schätzen. Große Anerkennung kam auch von der BRK-Gemeinschaft Pegnitz und der Feuerwehr Auerbach.