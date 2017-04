Eine Bienenweide wollen die Pegnitzer und Auerbacher Grünen sowie der Imkerverein Creußen morgen ab 16 Uhr entlang des neuen Radwegs zwischen Pegnitz und Auerbach anlegen. Der Bauhof der Stadt Pegnitz hat einen Grünstreifen dafür vorbereitet. Es muss nur noch der Samen ausgebracht und eingearbeitet werden. Die Aktion trifft beim Imkerverein in Auerbach auf Zuspruch.

Leider verweigert unser Bürgermeister solche Maßnahmen. Stefan Lindenberger

Schriftführer Stefan Lindenberger bedauert in einer Pressemitteilung die Haltung der Stadt Auerbach zu diesem Thema: "Leider verweigert unser Bürgermeister solche Maßnahmen. Er lässt lieber Bananenpflanzen, Palmen und Blumenzwiebeln in die Grünflächen pflanzen, siehe Michelfelder Straße oder Freibad. Deshalb kann dies nur zwischen Hainbronn und der Stadtgrenze durchgeführt werden." Seine Imkerkollegen fordert der Schriftführer auf: "Wir sollten als Imker daran teilnehmen und pressewirksam darauf hin wirken, dass auch bei uns Grünflächen und Straßenbegleitgrün zu Bienenweiden umgearbeitet werden. Egal ob als Blühwiesen oder als Büsche." In seinem Schreiben erinnert er daran, "wie schön die Büsche entlang der Straße zwischen Ohrenbach und Gunzendorf geblüht haben - vor dem Ausbau der Straße. Jetzt ist es eine Wüste. Nicht nur für die Bienen, sondern auch für die Augen und die Seele."Treffpunkt ist am Freitag das Wirtshaus in Hainbronn (erstes Anwesen rechts) um 16 Uhr. Mitzubringen ist nur ein Rechen. Vorsitzender Rudi Schatz lässt sich entschuldigen, weil er an der Schulter operiert werden muss. Fahrgemeinschaften nach Hainbronn vermittelt Stefan Lindenberger unter 0178/1 37 48 11 über Telefon, Whats App oder per SMS.