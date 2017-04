Die Imker aus Auerbach sowie die Grünen aus Auerbach und Pegnitz starteten am Freitagnachmittag eine Aktion für Bienenweiden. Zunächst säten die Teilnehmer am Straßenrand in Hainbronn und arbeiteten sich dann entlang des Radweges von Weidlwang nach Pegnitz voran. Weitere Aktionen sollen folgen, wobei auch bienenfreundliche Bäume gepflanzt werden.

Vor Ort waren Stefan Lindenberger als Vertreter der Imker aus Auerbach, die Direktkandidatinnen der Grünen für den Stimmbezirk Bayreuth-Stadt und Land, Susanne Bauer aus Pegnitz, sowie für den Wahlkreis Amberg Stadträtin Yvonne Rösel aus Sulzbach-Rosenberg. Den Samen für die bienenfreundlichen Pflanzen - insgesamt rund 40 verschiedene Gräser und Blüten - stiftete nach Auskunft von Bauer der Ortsverein Creußen. Außerdem kamen Zuschüsse durch eine Aktion "Handys sammeln" zusammen. Für den weiteren Verlauf habe auch der Bund Naturschutz zugesagt, sich einzubringen.Man will mit der Aktion die Bevölkerung sensibilisieren, dass Monokulturen Gift für die Umwelt seien. Schon die gefährdeten Spatzen bräuchten ein breiteres Nahrungsangebot, als es in den immer häufiger auftretenden Monokulturen zu finden sei. "Von vielen Seiten haben wir Zuspruch erfahren", fügte Yvonne Rösel hinzu. Bei einer der nächsten Aktionen sollen Obstbäume entlang des Radweges gepflanzt werden.