Seit fünf Jahren gibt es nun die Anlaufstelle Bürgernetzwerk im Bürgerhaus am Unteren Markt. Getragen wird es von derzeit 34 Mitgliedern. Woche für Woche bringen sich ehrenamtlich Frauen und Männer als Dienstleister gegenüber Mitbürgern und zunehmend auch gegenüber Asylbewerbern und Flüchtlingen ein.

Auch bei Umzug

Keine Problemfälle

Die Hilfestellung ist vielfältig, die täglich von den Aktiven des Bürgernetzwerkes den Menschen angeboten wird, wie aus dem Rückblick des Vorsitzenden Uwe Lindner während der Hauptversammlung im Rathaussaal hervorging. Im abgelaufenen Jahr kam es zu 690 Einträgen. Sie reichten vom Vermerk über Schüler und andere Personen, die auf den Bus warten, sich aufwärmten, gelegentlich vorbeischauten und in der Tageszeitung schmökerten, bis hin zu konkreten Anfragen über die Busabfahrtzeiten, Termine für Deutschkurse, Sprechzeiten der Krankenkassen, Übernachtungsmöglichkeiten, Wohnungssuche, Öffnungszeiten der Arche, Klettermöglichkeiten und Anzeigen über die im Bürgerhaus angebrachte Such- und Biete-Wand.Weiterhelfen konnten die diensttuenden Aktiven auch hinsichtlich der Fahr- und Pflegedienste, Haushaltshilfen oder durch Hinweise auf die Zuständigkeit des Einwohnermeldeamtes für Ausweise, Rentenangelegenheiten oder Fundbüro. Weitergehendes Engagement leisteten Reinhard Kreuzer und Claudia Förster für bedürftige Menschen bei Wohnungsauflösungen und Umzügen, bei der Beschaffung von gut erhaltenen Möbeln, Elektrogeräten und ähnlichem.Ein Lehrer-Team um Verdi Akdemir betreut zusätzlich Asylbewerber und Flüchtlinge in Integrationskursen über die Volkshochschule Amberg-Sulzbach. Ferner bietet es Hilfe bei Sprachproblemen in Form von Nachhilfe, Übersetzungen und Behördengängen an und ist außerdem maßgeblich im Arbeitskreis "Tisch der Begegnung" tätig, der vergangenes Frühjahr von beiden Kirchen ins Leben gerufen wurde.Der Arbeitskreis veranstaltet jeweils am letzten Montag im Monat bei wechselnder Örtlichkeit mit Auerbachern und ausländischen Mitbürgern, Flüchtlingen und Asylbewerbern ein Treffen bei Bewirtung mit Kuchen. "Eine echte Integrationsbasis", so der Vorsitzende. An Aktivitäten im Bürgerhaus erwähnte Lindner drei Motorsägekurse (Veranstalter Forstbetrieb Auerbach), Vorträge über Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten, Homöopathie (VHS), sowie eine Lesung mit Hans-Walter Bottenbruch (Katholische Bücherei).Offen zeigte sich der Vorsitzende schließlich für Anregungen zu Vorträgen und Themen. Zu seiner Freude kam es das ganze Jahr über zu keinerlei ernsthaften Problemfällen oder außergewöhnlichen Ereignissen, die die Einberufung einer Vorstandssitzung erfordert hätten. Gut angekommen bei den Teilnehmern war der Vereinsausflug nach Neumarkt mit Besuch des Metzgerei- und Weißwurstmuseums, perfekt organisiert von Hans Kormann.Auch heuer soll wieder eine Fahrt unternommen werden. Angestoßen wurde von Elisabeth Kolleng ein Vortrag zum Thema "Internet- und Telefonbetrug" bei Kaffee und Kuchen. Sie wird den Kontakt mit dem Referenten herstellen. "Wir sind weder an Konfessionen noch an Nationalitäten gebunden", hieß die klare Aussage des Vorsitzenden zu Stimmen in der Bevölkerung, wonach Aktionen des Bürgernetzwerkes nur Katholiken zugute kämen. Reinhard Kreuzer hatte das thematisiert, weil er damit bei seinen Einsätzen immer wieder konfrontiert werde. Als Vertreterin des VdK-Ortsverbandes verwies Gerda Suft auf den Service der Rechtsberatung durch die VdK-Kreisgeschäftsstelle Amberg jeden dritten Donnerstag im Monat im Bürgerhaus.