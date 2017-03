Den kleinen Fußballvereinen kommt der Nachwuchs abhanden. Reihum lösen sich die Jugendfördergemeinschaften auf, mit denen die Clubs eigentlich ihre Kräfte bündeln wollten. Vom erhofften Synergieeffekt ist nicht viel übrig geblieben.

Der neue Weg der JFG Auerbach Die JFG Auerbacher Land wird die laufende Saison 2016/2017 mit ihren rund 100 Spielern in sechs Mannschaften ordentlich zu Ende bringen und versuchen, die jeweils bestmögliche Platzierung zu erreichen. Die Saisonabschlussfeier findet voraussichtlich am Samstag, 22. Juli, beim FC Troschenreuth statt. Dort wird dann auch bekanntgegeben, wie es im Detail mit den einzelnen Mannschaften, Trainern und Betreuern weitergeht.



Die SG Auerbach, die seit Mai 2015 als Kooperation von drei Stammvereinen (der federführende SV 08 Auerbach plus SC Glückauf Auerbach und ASV Michelfeld) im E-, F- und G-Junioren-Bereich für sieben Fußball-Kleinfeldteams zuständig ist, wird sich 2017/2018 erweitern. Zum einen kommt der FC Troschenreuth mit seinen A- und B-Junioren dazu, und zum anderen wird die SG Auerbach zukünftig alle Altersstufen von den A- bis zu den G-Junioren umfassen. Gesamtjuniorenleiterin ist Tanja Schwindl.



Alle Teams werden aber nicht wie bisher im Fußball-Spielkreis Erlangen/Pegnitzgrund (Bezirk Mittelfranken) spielen, sondern gemäß Beschluss und Antrag im Spielkreis Amberg/Weiden (Bezirk Oberpfalz). Die Spielklassenzugehörigkeiten der JFG-Teams nach Abschluss der Saison 2016/2017 werden für die SG-Mannschaften 2017/2018 übernommen.



Wie der Vorsitzende des FC Troschenreuth, Roland Laier, auf Anfrage bestätigte, werden die C- und D-Junioren des FCT in der kommenden Saison in der SG Pegnitz spielen. (obl)

Es rumort seit Mitte November. Rainer Huber, SV Vilshofen

Amberg-Sulzbach. (obl/sön) Die Jugendfördergemeinschaft (JFG) Auerbacher Land dümpelt nur noch bis zum Saisonende vor sich hin. Vor einigen Tagen haben die Verantwortlichen das Ende besiegelt. 20 Minuten dauerte die außerordentliche Mitgliederversammlung im Sportheim des SV 08 Auerbach, für die sich nur 22 JFG-Angehörige interessierten.Am 20. November vergangenen Jahres waren keine Nachfolger für die drei Vorsitzenden Matthias Regn (Bereich Verwaltung), Richard Schleicher (Sport) und Harald Schmiedl (Finanzen) gefunden wurden. Vier Monate lang liefen Gespräche und Planungen, um den organisierten Nachwuchsfußball in Auerbach und Umgebung weiterhin gut strukturiert anbieten zu können. Vergebens. "Aus der Sicht des ASV Michelfeld war die JFG ein voller Erfolg. Es war eine gute Sache. Positiver Nebeneffekt war, dass man unter den Vereinen mehr zusammengerückt ist", bilanziert Dieter Hofmann, Vorsitzender des ASV und auch Auerbacher Stadtrat.Jetzt setzen die Vereinsfunktionäre auf eine Spielgemeinschaft (SG) mit den Nachbarvereinen. Einen lockeren Zusammenschluss, der keinen Vereinsstatus hat. "Beim jetzigen Stand bietet eine SG viel mehr Flexibilität und spart dazu noch Kosten", erklärt Regn. Die Neuaufnahme eines Vereins in eine JFG verursache zum Beispiel immer eine Satzungsänderung, einen Verwaltungsakt, Zeitaufwand und Kosten. "Jetzt wird die Verantwortung für die Jugendspieler wieder mehr in die Hände der Stammvereine gelegt."Alle 22 stimmberechtigten Mitglieder votierten für die Auflösung der JFG Auerbacher Land und bestellten die drei Vorsitzenden Matthias Regn, Richard Schleicher und Harald Schmiedl zu Liquidatoren. Die JFG führt die Geschäfte bis zum Ende der laufenden Saison weiter und geht dann in einen sogenannten "ruhenden Verein" über. Dies bedeutet, dass die JFG auf dem Papier noch ein weiteres Jahr besteht, bevor sie aus dem Vereinsregister verschwindet. Danach wird das Restvermögen, soweit vorhanden, unter den Stammvereinen nach dem bestehenden Verteilerschlüssel aufgeteilt. "Mir persönlich tut es etwas leid", sagte Regn.Ein ähnliches Schicksal erlitt die JFG Herzogstadt. Unter ihrem Dach hatten sich der SV Kauerhof und der SV Loderhof zusammengefunden. Die Zusammenarbeit läuft noch bis zum Ende der Saison, die Auflösung aber ist schon beschlossen. Und jetzt droht auch der JFG Vilstal das Aus. "Es rumort seit Mitte November," berichtete bei der Jahreshauptversammlung des SV Vilshofen Rainer Huber.Er ist Leiter der Sparte Fußball und hat deswegen auch den Nachwuchs im Blick. Vorsitzender Hans Fischer und Beisitzer Gerhard Schnabel seien im Januar zurückgetreten. Durch die Wahl von Rainer Huber zum Vorsitzenden sowie Klaus Hernes und Karin Weigert zu dessen Stellvertretern habe sich der verbliebene Vorstand satzungsgemäß wieder handlungsfähig aufgestellt.Trotz Einzelgesprächen und Schlichtungsversuchen habe die DJK Ensdorf aber zum Ende der Saison 2016/17 den Austritt aus der JFG beschlossen. Die JFG Vilstal wackelt deswegen. Es sei denn, der SV Schmidmühlen oder ein anderer Verein aus der Umgebung springt als neuer Partner ein.