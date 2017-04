Wenn die Sirene ruft, sind sie zur Stelle. Dieses Mal rief die Führungsspitze: Und zwar zum Kameradschaftsabend bei der Freiwilligen Feuerwehr Michelfeld.

Michelfeld. Danksagungen, Ehrungen, die Rückschau auf das abgelaufene sowie den Ausblick auf das laufende Jahr gab es dabei am Samstag. Kommandant Andreas von der Grün hieß in den Reihen der Besucher besonders Ehrenkommandant Alfred Kormann willkommen. In seinem Jahresbericht dankte er den Aktiven für die eifrige Mitarbeit und Zuverlässigkeit, "mit der jeder bei der Sache ist". Auch dem Verständnis der Familien galt sein Dank. "Wenn die Sirene zum Einsatz ruft, verschiebt sich bei jedem einzelnen die Gewichtung der Prioritäten zwischen Familie, Freizeit und Beruf hin zur Hilfe am Nächsten bei der Freiwilligen Feuerwehr."Eine Schar an Mitgliedern erhielt für diverse praktische sowie theoretische Lehrgänge und Schulungen eine Auszeichnung. Ebenso wurde eine Löschgruppe für die bestandene Leistungsprüfung mit dem entsprechenden Abzeichen bedacht.Seinen Antrittsbesuch in Michelfeld gab der erst kürzlich ins Amt gewählte Kreisbrandmeister Christian Meyer aus Steinling bei Edelsfeld. Er bedankte sich für die Einladung und freute sich auf die künftige Zusammenarbeit. Bürgermeister Joachim Neuß lobte das Gleichgewicht zwischen Jugendlichen und erfahrenen Veteranen der Wehr. So sei der Feuerwehrverein neben den Aufgaben retten, bergen und schützen auch eine wichtige Stütze für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. In den nächsten Jahren seien für die Michelfelder Wehr umfangreiche Investitionen vorgesehen. Neuß bestätigte den verabredeten Zeitplan zur Ersatzbeschaffung der zwei Fahrzeuge sowie der Modernisierung des Gerätehauses. Eine erfreuliche Analyse des Stadtrates - von dessen Gremium Maria Regn anwesend war - ergab, dass im Stadtgebiet rund zehn Prozent der Bürger im Alter von 16 bis 65 Jahren freiwilligen Feuerwehrdienst leisten, so der Bürgermeister.