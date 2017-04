Weidlwang. Zur Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg, als Weidlwang vor schwedischen Truppen verschont blieb, steht seit einem Jahrhundert der Kanonier auf einem Dolomitfelsen am Rande der Ortschaft. Der Kanonierverein sieht auch weiterhin seine Aufgabe in der Pflege und dem Erhalt des Wahrzeichens.

Bei der Jahreshauptversammlung standen die Ehrungen treuer Mitglieder durch den Vorsitzenden Alfred Hümmer im Blickpunkt. So gehört seit 60 Jahren Reinhold Rupprecht zu dieser Vereinigung; Hans Schreglmann bringt es auf bisher 40 Jahre. Seit 25 Jahren sind Irene Schleicher sowie Gerhard und Hannelore Schreglmann dabei. Vor zehn Jahren schlossen sich Günther Mederer, Walter Tausendpfund und Beate Wess an. Für die Geehrten gab es Urkunden und Geschenke.Der Kanonierverein zählt derzeit 47 Mitglieder. Vorsitzender Hümmer wünschte sich, dass wieder mehr Jugendliche eintreten. 2. Vorsitzender Reinhard Leipold aus Kirchenthumbach stellte fest: "Die Bewohner von Weidlwang sollten sich doch Gedanken machen, dass der Kanonier ein Stück der Geschichte Weidlwangs ist und schon aus diesem Grunde dem Verein beitreten." In die gleiche Kerbe schlug auch Irene Schleicher: "Was eine Mitgliedschaft betrifft, sollten die Weidlwanger selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Nicht einmal 50 Prozent von ihnen gehören zum Verein."Vorsitzender Alfred Hümmer berichtete über die Arbeit eines Landschaftspflegeverbands, der den Kanonierfelsen von Wildwuchs befreite und ihn säuberte. Ermöglicht habe diese Aktion auch Bürgermeister Joachim Neuß. Nach dem Kahlschlag erfolge nun der Rückschnitt der noch vorhandenen Triebe. Der Vorsitzende beschwerte sich darüber, dass der Kanonierverein nicht zum Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Auerbach eingeladen wurde: "Das wundert mich schon."