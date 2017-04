Kinder lassen Palmzweige sprechen

Michelfeld. Die Mädchen und Buben des Kindergartens St. Otto gestalteten mit großer Begeisterung den Palmsonntagsgottesdienst in Michelfeld mit. Nach der Palmweihe durch Pater Markus Flasinski zogen sie zusammen mit den Kommunionkindern in die Pfarrkirche ein.

Die Vorschulkinder brachten sich sowohl beim Predigtspiel, das die Unterhaltung zweier Palmzweige schilderte, als auch mit Orffinstrumenten ein. Musikalisch unterstützt wurden die kleinen Sänger von Martina Schmirler an der Orgel, Katrin Sporrer an der Querflöte und Kindergartenleiterin Christine Sporrer an der Gitarre. Bild: exb