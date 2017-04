Völlig neu ist für Christian Ziebell das Amt nicht. Vor einigen Jahren wurde er schon einmal als Schützenkönig von 1890 gekürt.

Urkunden und Nadeln

Mit einem 102,4-Teiler löste er diesmal Hildegard Küffner ab, die ihrem Nachfolger am Freitagabend bei der Königsproklamation und Ehrung der Vereinsmeister 2017 die Königskette übergab. Sie hat ein anstrengendes Jahr hinter sich aufgrund etlicher Repräsentationspflichten, die sie zu absolvieren hatte. Schützenmeister Dietmar Neugebauer dankte für diesen Einsatz.Zur Seite stehen dem Schützenkönig 2017 als Ritter Elfriede König (334-Teiler aufgelegt) und Norbert Trenz (510,1). 15 Schützen fanden sich an den Ständen im vereinseigenen Schützenheim zum Königsschuss ein. Urkunden und Nadeln konnten die Vereinsmeister der einzelnen Klassen entgegennehmen.Dumitru Rusu errang mit 161 Ringen den 1. Platz in der Schützenklasse. In der Altersklasse konnte sich Gerhard Boßer (157) vor Günther Lanz (153 R.) und Norbert Neumüller (105 R.) den Titel holen. Die Damenklasse offen führte Ulrike Trenz mit 153 Ringen vor Elisabeth Ziebell (134) und Heidi Kroher-Goß (126) an.Mit 153 Ringen sicherte sich Dietmar Neugebauer in der Seniorenklasse Platz eins vor Norbert Trenz (147) und Wolfgang Rausch (119), der als Ehrenmitglied begrüßt wurde. Peter Burger trug in der Seniorenklasse aufgelegt mit 179 Ringen den Sieg davon, gefolgt von Elfriede König mit 166 und Klaus Küffner mit 123 Ringen. Die erfolgreichsten Schützen auf Luftpistole waren 1. Norbert Trenz (181), Michael Lehner (169) und Christian Ziebell (141). Gut angekommen war das erstmals angebotene Lasergewehrschießen im Zuge der Meisterschaft. Deshalb soll es auch künftig mitlaufen. Platz eins belegte Dietmar Neugebauer mit einer Gesamtringzahl von 166, 2. Platz Rusu Dumitru (162), 3. Platz Gerhard Boßer (157), 4. Platz Norbert Trenz (155), 5. Platz Ulrike Trenz (148), 6. Platz Günther Lanz (140).