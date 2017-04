Glockengeläut und Musik begleitete die 30 Auerbacher Erstkommunikanten, als sie am Sonntag mit den Ministranten und Dekan Markus Flasinski vom Kolpinghaus zur Pfarrkirche St. Johannes der Täufer zogen.

Zum ersten Mal galt ihnen die Einladung an den Tisch des Herrn. Angeführt von der Knabenkapelle unter ihrem Dirigenten Ludwig Riedhammer, wurden die Mädchen und Buben auf ihrem Weg von der Dr.-Heinrich-Stromer-Straße zum Rathaus, der Pfarrstraße zum Oberen Marktplatz von Pfarrangehörigen und Verwandten begrüßt. Die musikalische Gestaltung der Kommunionfeier selbst übernahm der Ain-Karem-Chor. Nach dem Festgottesdienst am Vormittag trafen sich die Kommunionkinder am Nachmittag mit ihren Angehörigen zur Dankandacht, ebenfalls in der Pfarrkirche.