Ihren Frühjahrskonvent eröffnete die Marianische Männerkongregation (MMC) Auerbach in gottesdienstlicher Gemeinschaft mit der ganzen Pfarrei im sonntäglichen Hauptgottesdienst. Dekan und Ortspräses Pater Markus Flasinski hieß Zentralpräses Pater Josef Schwemmer aus Cham willkommen und feierte mit ihm in Konzelebration die Eucharistie.

Wallfahrt nach München

Für alle sprach Zentralpräses Schwemmer in seiner Sonntagspredigt das MMC-Jahresthema an: "Heilige Messe - Gebet - Maria - Kraftquellen unseres Glaubens". Anschließend ehrten er, ein gebürtiger Auerbacher, und der Nachfolger Pater Liebls in dieser Aufgabe, und der örtliche Obmann Wolfgang Ziebell die Sodalen Michael Gsell, Emil Merkl, Richard Raß und den entschuldigten Peter Schreg für 25-jährige MMC-Mitgliedschaft und Wolfgang Rupprecht für 50-jährige Treue zur Marianischen Männerkongregation.Im organisatorischen Teil des Konvents lud Obmann Ziebell ein, an der Marienwallfahrt nach München zum 100-jährigen Fest "Patrona Bavariae" teilzunehmen. Sie führt zum Münchener Marienplatz und zur dort im Jahr 1637 von Kurfürst Maximilian errichteten Mariensäule. Von hier, dem symbolischen Mittelpunkt Bayerns ausgehend, wurden lange Zeit die Entfernungen zu vielen Städten Bayerns gemessen. An der Mariensäule sammeln sich auch heute die Menschen zum Rosenkranzgebet und im Marienmonat Mai zur Feier von Maiandachten. Seitens der Männerkongregation ist eine Busfahrt nach München geplant.Ziebell stellte weiter die vom Sodalen Martin Schrüfer neu erstellte MMC-Homepage vor. Sie kann unter www.mmc-auerbach.de aufgerufen werden und ist mit der Site der Pfarrei verlinkt. Damit besteht auch das Angebot eines Zugangs für die jüngeren Christen in der Pfarrei über das Internet zur Männerkongregation. Er will auch zum Eintritt in die Kongregationsgemeinschaft motivieren.Nach dem Vortrag von Zentralpräses Schwemmer zum MMC-Jahresthema "Heilige Messe - Gebet - Maria - Kraftquellen unseres Glaubens" sang man zum Abschluss des Frühjahrskonvents den "Engel des Herrn".