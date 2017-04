Laster hängt im Graben fest

Ein Augenblick der Unachtsamkeit führte einen Lkw-Fahrer am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf Abwege. Unterwegs auf der Staatsstraße 2162 von Neuhaus in Richtung Auerbach, kam er kurz vor dem Auerbacher Freibad in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr mehrere Leitpfosten um und prallte anschließend gegen einen Wasserdurchlass. Dabei wurde die Achse seines Anhängers massiv demoliert. Verletzte wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20 000 Euro. Die Staatsstraße musste während der Bergungsarbeiten gesperrt werden.