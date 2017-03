Michelfeld. Leonhard Deiml gehört nun zum Kreis der 80-Jährigen. An seinem Geburtstag feierte er auch das 50-jährige Firmenjubiläum seines Transportunternehmens. Seine Vitalität und Aktivität sind noch immer zu bewundern. Dabei ist der Jubilar sorgsam mit seiner Familie verbunden und fest im Boden der Heimat verwurzelt.

Holz zur Maxhütte

Leonhard Deiml und seine Gattin Mariele heirateten im Jahre 1964. Sie wohnen in der Pfarrer-Hans-Müller Straße, von deren Namensgeber sie auch getraut wurden. Zur Familie gehören drei Töchter, Martina, Uli und Susi. Fünf Enkelkinder sind ebenso die Freude der Großeltern.Zur Geburtstagsfeier kamen Verwandte, Freunde, Nachbarn sowie Mitarbeiter der Firma. Den weitesten Weg legte der Schwager von Leonhard Deiml zurück. Von der südafrikanischen Union aus Johannesburg traf er in Michelfeld ein. Ein Geschenk mit den Grüßen im Namen der Großgemeinde übergab 2. Bürgermeister Herbert Lehner an den Jubilar. Einen kurzen Filmausschnitt über das Leben von Leonhard Deiml zeigte der Schwiegersohn des Jubilars, Rainer Huber. Ehefrau Mariele kommentierte diese Schau mit den Worten: "Mein Leonhard ist der Beste".50 Jahre eine Firma erfolgreich zuführen ist anerkennenswert. Die Geschichte des Unternehmens begann in den sechziger Jahren. Vor seiner Selbständigkeit hatte Leonhard Deiml in der Holz-, Mehl- und Kunstdüngerhandlung seiner Vaters Xaver Deiml gearbeitet. Außerdem wurden Holztransporte zur damals noch existierenden Maxhütte gefahren.Doch dann wünschte sich Sohn Leonhard einen eigenen Betrieb und sparte für die Finanzierung seines eigenen ersten Lastkraftwagens. Der Erfolg blieb nicht aus. Zementtransporte von der Firma Sebald aus Hartmannshof nach Michelfeld ins Betonwerk Vetterl waren die ersten Aufträge für den jungen Unternehmer Deiml, der trotzdem weiterhin im elterlichen Betrieb mitarbeitete. Während er für seinen Vater Kohle und Briketts ausgeliefert hat, fuhr Georg Stauber Deimls Zementtransporte und war damit Mitarbeiter der ersten Stunde. Bereits seit 1984 unterstützt Deimls Tochter Ulli, die schon ihre Lehre im Betrieb absolvierte, das Team des Transportunternehmens.Aus den kleinen Anfängen ist die Firma Leonhard Deiml GmbH & Co. KG beständig bis zur heutigen Größe gewachsen. Zu den Silozügen kamen in den Geschäftsbereichen Nah- und Fernverkehr Betonmischer, Tankzüge sowie Kipper hinzu. In Spitzenzeiten waren bis zu 70 Firmenfahrzeuge im Einsatz. Heute fahren rund 50 auf den Straßen im In- und Ausland."Der Erfolg unserer Firma ist vor allem auch der Verdienst meines tatkräftigen Teams", so das Resümee des Transportunternehmers am Jubiläumstag.