Als Schreiner hatte Josef Felser immer gut zu tun. Trotzdem nahm er sich Zeit, sich für die Allgemeinheit einzusetzen. Seine Frau Maria hielt ihm den Rücken frei, und so gehört ihr auch ein Stück der Auszeichnung, die er als erster Auerbacher überhaupt bekommen hat.

Überstunden an der Kirwa

Christlich geprägte Familie

Auf 65 Jahre gemeinsamen Lebensweg blicken Maria und Josef Felser zurück. Die Eheleute gaben sich nach der standesamtlichen Trauung am Vortag im Rathaus am 22. April 1952 vor dem damaligen Stadtpfarrer Johann Ritter in der Pfarrkirche das Jawort.Zur gemeinsamen Lebensleistung gratulierte Bürgermeister Joachim Neuß, auch im Auftrag von Landrat Richard Reisinger und Ministerpräsident Horst Seehofer. Gefeiert wurde bei Tochter Gabi Koch und ihrer Familie. Dazu kamen die vier Kinder, sieben Enkel, zwei Urenkel und Geschwister des Jubelpaares.Beide kannten sich schon eine Weile, doch der Funke sprang erst später über - aber nicht, wie so oft, beim Tanz. Eine Verabredung dazu am Kirwa-Montag gab es, doch die Arbeit machte Josef Felser einen Strich durch die Rechnung. Der Geselle in der damaligen Schreinerei Engelhardt hatte erst um 22.30 Uhr Feierabend.1949/50 wagte er den Schritt in die Selbständigkeit; zunächst in der vom Großvater betriebenen kleinen Werkstatt am Unteren Marktplatz. Sein Vater war im Krieg ums Leben gekommen; die Mutter musste drei Kinder alleine durchbringen. 1954 machte Josef Felser den Meister, Schritt für Schritt erweiterte er den Betriebes, denn es gab für den beliebten Handwerksmeister Aufträge über Aufträge.Besonders gefragt waren die handgemachten Türen. Unter anderem arbeitete Josef Felser beim Um- und Erweiterungsbau der früheren Bahnhofsgaststätte Federhof mit. Einen guten Namen machte er sich später als "Hausschreiner" bei Cherry. Bald kam der Möbelverkauf hinzu, Ausstellungsräume wurden in den Nachbaranwesen angemietet. Ehefrau Maria, eine gelernte Schneiderin, versorgte die Kinder Konrad, Maria, Clemens und Gabi. Neben dem Haushalt erledigte sie noch die Büroarbeiten.Aufgewachsen ist sie mit drei Geschwistern. Bruder Konrad Ringl, der als Geistlicher im Fränkischen wirkte, ist bereits verstorben. Eine ihrer Schwestern gehört dem Orden der Auerbacher Schulschwestern an.Trotz der beruflichen Auslastung stellte sich Josef Felser in den Dienst der Allgemeinheit, unter anderem beim Sportclub Glückauf, zeitweise sogar als Vorsitzender, sowie viele Jahre beim Stadtverband. Als erster Auerbacher bekam er 2012 die Bürgermedaille verliehen.Unvergessen bleibt sein Einsatz für die Aktion Sorgenkind. In der Faschingszeit, als Auerbach noch eine Hochburg großer Vereinsbälle war, zog er drei Jahre lang mit seiner Drehorgel von Veranstaltung zu Veranstaltung. 33 000 Mark spielte er dabei ein. Jeweils 11 000 Mark übergab er an die Behindertenwerkstätten in Amberg, Sulzbach-Rosenberg und Irchenrieth.Heute ist der 88-Jährige wieder am Werkeln. Nach einer gut überstandenen schweren Krankheit am Werkeln und sorgt für die Bilderrahmen im Lodesmuseum.