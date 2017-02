Schulleitung und Elternbeirat der Dr.-Heinrich-Stromer-Grundschule hatten zum Elternvortragsabend mit dem Thema "Stress bei Eltern und Kindern" eingeladen. Die Referentin, Gymnasiallehrerin Marianne Moosburger aus Hahnbach, nahm gerne die Einladung aus Auerbach zum Vortrag an.

Sie begann humorig mit einem "ganz normalen Stresstag einer ganz normalen Hausfrau von früh bis spät". Zu den Hauptursachen für Stress zählte die Referentin nicht zuletzt die steten Veränderungen in der Gesellschaft. Heute gelte statt des "Ich denke, also bin ich" eher "Ich eile, also bin ich", manch eine habe sich ein Leben lang "darennt".Doch gehöre Stress eigentlich "zum Lebendigsein" und könne sogar als "lebensnotwendige Anpassungsreaktion des Körpers" definiert werden, setzte sie fort. Der positive Stress, Eu-Stress genannt, sei "die Würze des Lebens", sei Lebensfreude, Spannkraft, Vitalität und Fitness und "diene dem Leben". Fehlten jedoch Motivation und hinterher Anerkennung und ausreichend Zeit für Erholung und Entspannung, so entstünde Dis-Stress, der negative, schädliche Stress, der Körper und Seele krank mache."Stress entstehe jedoch nicht nur durch äußere Anforderungen, sondern auch durch eigene Einstellungen", erklärte sie an Beispielen.Die "Macht der Kinder" war dann ihr Anliegen, da diese durch ihr "Quengelpotential" oft sehr viel erreichen würden. Wenn "fehlende Zuwendung durch Konsum ersetzt" würde, sei es dann oft nicht weit von einer "Verwöhnmentalität" hin zu einer "Verwöhnkriminalität". Humorvoll vorgebracht, doch von ernstem Inhalt, waren die Ausführungen zum Stress in der Paarbeziehung, deren Ursachen und manche Hilfe."Gut leben statt viel haben" sei eine weitere Devise gegen den weit verbreiteten Konsumstress. Wenn "Zeitwohlstand" an die Stelle von "Güterreichtum" gesetzt würde, sei schon ein großer Schritt in die richtige Richtung getan, so die Referentin. "Ein Mensch ist reich im Verhältnis zu den Dingen, die er nicht braucht", meinte sie und unterstrich diese These mit der "Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral" von Heinrich Böll.Viele weitere Ursachen für Stress erklärte Moosburger noch anschaulich. Vielfältig wie die Menschen seien auch die "Strategien zur Stressbewältigung". Die Referentin empfahl unter anderem Bewegung, tiefes Atmen, einen großen Schluck Wasser, Licht, Wärme, Schmusen und mehr.Ein Zeitmanagement mit Prioritäten und nicht zuletzt Gelassenheit sei zudem hilfreich. Dies zu erreichen und die Bedeutung des elterlichen Vorbildes für Kinder waren der vierfachen Mutter ein Anliegen.