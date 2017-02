In den ersten zehn Jahren kam noch die im Anwesen integrierte Bierwirtschaft dazu, die dann 1971 aufgegeben wurde. Danach folgte der Umbau des Metzgerladens. Inzwischen vergrößerte sich die Familie um die Söhne Hans und Norbert ; vier Enkel kamen hinzu. Die Übergabe an Sohn Hans erfolgte 1995.Die Kindheit des Jubilars verlief durch den frühen Tod der Mutter, die er im Alter von zwei Jahren verlor, nicht leicht. Zunächst kam der Junge zu einer Tante in Tschechien; dann wurde München für kurze Zeit sein Lebensmittelpunkt. Seine Einschulung erlebte er in Auerbach. Nur 36 Jahre alt, starb dann auch sein Vater an einer schweren Krankheit.Sechs Jahre bis zur mittleren Reife besuchte Hans Neumüller das Augustiner-Seminar in Weiden, um dann eine Ausbildung als Metzger zu absolvieren. "Ich hab" mich auf das Fahrrad gesetzt mit dem Ziel Erlangen, um eine Lehrstelle zu suchen. Und ich bin fündig geworden."Während seiner Lehrjahre schloss er sich den Naturfreunden an und rief eine Klettergruppe mit ins Leben, denn Klettern war sein Hobby von Jugend an. Diese Verbindung hat bis heute Bestand, denn nach seiner Rückkehr 1959 nach Auerbach schob Hans Neumüller die Gründung einer Naturfreunde-Ortsgruppe mit an. Auch beim Bau der vereinseigenen Flembachhütte packte er mit an. Seine Verdienste würdigte bei der Gratulationscour der Vorsitzende Roland Friedl .Bürgermeister Joachim Neuß überbrachte die Glückwünsche der Stadt Auerbach zusammen mit einem Gesundheitskorb. Für den Behinderten- und Rehabilitationssportverband gratulierten Ingrid Wiesner und Rita Magerl .