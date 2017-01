Luna und Simba heißen die beiden Haustiger, die dem Michelfelder Prinzenpaar Sven I. und Nancy I. beim SRZ-Pressegespräch fast die Schau stehlen. Die beiden Katzen bereichern das Familienleben des sympathischen jungen Paares, das nun zwei Jahre lang die Regentschaft über die Michelfelder Narren inne hat.

Nummer im Fernsehen

Mitten in der Hochphase

Die Generalprobe

Ich bin ja sowieso schon aktiv im Fasching und dann noch ein Amt? Anfängliche Bedenken des Faschingsprinzen Sven I.

Michelfeld. Die 24-jährige Prinzessin arbeitet beim Finanzamt in Hersbruck, macht dort eine Ausbildung zur Finanzfachwirtin. Seit vier Jahren lebt sie mit Sven Lungerhausen in Michelfeld, der als aktiver Fußballer des ASV Michelfeld schon lange auch im Fasching dabei ist. Männerballett, Sketche und Bühnenaufbau gehören zu seinen Aufgaben.Unvergessen die Nummer der "Haubentaucher" vor einigen Jahren, die es sogar ins Bayrische Fernsehen schaffte. Als gelernter Schreiner zaubert er so manches Bühnenbild auf die Narrenbühne. 2016, im Januar, wurde die designierte Prinzessin bereits von Präsidentin Elke Haberberger angesprochen, ob sie sich das Amt vorstellen könnte. Nancy Krug sagte sofort zu. Bei ihrem Lebensgefährten musste sie erst drei Wochen Überredungsarbeit leisten. "Ich bin ja sowieso schon aktiv im Fasching und dann noch ein Amt?", waren seine Bedenken. Doch auch der 27-Jährige ließ sich schließlich überreden.Am 11.11.2016 wurden beide inthronisiert. Und stecken nun mitten in der Hochphase der Vorbereitungen. Beim Landkreisball in Theuern und bei den Prunksitzungen in Pegnitz konnten sie schon Narrenluft schnuppern. Jetzt sind sie gerade dabei, ihre Proklamation zu schreiben. Die wird dieses Mal ein bisschen anders ausfallen, verrät ihre Lieblichkeit. "Die Idee ist spannend und wurde vom Vorstand gut angenommen." Mehr will Nancy aber nicht verraten.An zahlreichen Sitzungen haben sie schon teilgenommen, die Garden beim Training besucht. Auch geprobt wurde schon eifrig, unter anderem werden die Tollitäten auch in einem Sketch mitwirken.Sie freuen sich auf die närrische Saison, vor allem, weil beide auch gerne zum Fasching gehen und sich verkleiden. "Wir sind gespannt auf viele Kostüme, die zum Motto der FG Michelfeld passen." "Mission Helau - Das Imperium lacht zurück!" Unter dieses Thema stellt die FG Michelfeld heuer ihre Prunksitzungen, die nahezu ausverkauft sind. Der Ansturm auf die Karten war enorm, erklären beide voller Freude.Premiere ist am Freitag, 3. Februar. Einen Tag zuvor haben die Bewohner der Regens-Wagner-Stiftung Gelegenheit, die Generalprobe zu besuchen. Sie dürfen als erste kostenlos die Tänze und Nummern der Aktiven bewundern.Nancy und Sven hoffen auf viel Gaudi und lustige Abende, an denen sich die Gäste wohlfühlen. Sie selbst stehen in den Startlöchern, die Garderobe ist fertig, an den letzten Sätzen von Proklamation und närrischen Gesetzen wird noch gefeilt. Letztere schreibt federführend Manfred Kohl. Auch ein bisschen Urlaub haben beide eingeplant. So am Premierentag und nach der letzten Sitzung, um die Strapazen besser zu verkraften. Der Chef des Prinzen ist ebenfalls im Fasching aktiv und drückt dann vielleicht auch bei seinem Mitarbeiter ein Auge zu, wenn es mal länger dauert.