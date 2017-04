Der Förderverein Maffeispiele geht 2017 in seine 14. Kultursaison im Alten Bergwerk im Auerbacher Ortsteil Nitzlbuch. Getragen werden seine Aktivitäten rein ehrenamtlich, genauso das dazugehörige Bergbaumuseum. Es ist am Montag, 1. Mai, zum ersten Mal in diesem Jahr geöffnet.

In der Kompressorhalle, die mit moderner Lichtinstallation und Heizung zur Kulturhalle umfunktioniert wurde, sind interessante Relikte aus der Bergbauzeit in neu bestückten Vitrinen zu sehen. Im Freigelände werden Großmaschinen gezeigt, die früher auch im Auerbacher Erzbergbau eingesetzt wurden.Zum ersten Mal ist das Museum heuer am Montag, 1. Mai, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zu diesen Zeiten ist es dann an jedem ersten Sonntag im Monat zugänglich. Führungen gibt es von Mai bis Oktober nach Vereinbarung unter 0176/79 60 60 37 oder besucherinfo@maffeispiele.de.Weitere Informationen: