"Ganz schön was los im letzten Jahr", sagte der Vorsitzende Roland Friedl bei der Hauptversammlung der Naturfreunde. Beweise für seine Behauptung lieferte er zuhauf, festgehalten in 289 Bildern und drei Videos. Den 3. Bürgermeister der Stadt Auerbach brauchte er damit aber nicht mehr zu überzeugen.

44 Jahre lang da gewesen

Delle im mittleren Alter

Am 6. August offene Hütte

Gewählt und ausgezeichnet Die alte Führungsmannschaft der Auerbacher Naturfreunde ist auch die neue. Aus den Wahlen bei der Jahresversammlung gingen Vorsitzender Roland Friedl , Stellvertreter Hermann Wiesner , Kassier Ludwig Scharnagl und Schriftführerin Heidi Rupp bestätigt hervor.



Urkunden und Präsente gab es für langjährige Treue. Auf 25 Jahre bringt es Katja Schwemmer , auf 40 Stefan Rechner, Uwe Rechner und Hermann Wiesner .



Ein Dankeschön galt Winfried Adler für seinen unermüdlichen Einsatz über viele Jahre als Hüttenwart. Gesundheitliche Gründe zwingen ihn zur Aufgabe. "Du bist ein Vorbild für Engagement in einem Verein", würdigte Friedl die geleistete Arbeit.



Als Nachfolger stehen Anton Eichenmüller und seine Frau Bärbel bereit. Sie sind künftig Ansprechpartner für Hüttenreservierung und Vermietung. (cs)

Angesichts dieser Argumente bestätigten die Mitglieder ihn und sein Vorstandsteam einstimmig im Amt. Anton Eichenmüller steht, unterstützt von seiner Frau Bärbel, als neuer Hüttenwart in der Verantwortung. Die schon im vergangenen Jahr angekündigte Beitragsanpassung - die erste seit 2009 - wird ab März 2018 umgesetzt.Ein ehrendes Gedenken galt eingangs dem verstorbenen Mitglied Christine Hofmann. 44 Jahre habe sie sich in den Dienst der Naturfreunde gestellt und sei immer, wenn sie gebraucht wurde, für den Verein da gewesen, sagte Friedl. Die Aktivitäten, die er Revue passieren ließ, beschränkten sich nicht nur auf Berg- und Radtouren, Wanderungen, Skifahrten oder Schneeschuhtouren. Skigymnastik und Walking zogen 389 Teilnehmer an. Bei 36 Hüttendiensten gingen über 80 selbst gebackene Kuchen über die Theke. Die viertägige Reise an den Neusiedler See fand großen Anklang.Über 300 Arbeitsstunden und nahezu 500 Kassenbuchungen kamen zusammen, unter anderem für die Stilllegung des Küchenofens, das "Entkleiden" des eingestrickten Maffei-Turms sowie die neuen Flyer mit Wanderwegen zur und rund um die Flembachhütte.Der Ausblick auf das laufende Jahr enthielt eine Fahrt nach Limburg mit Radtour, vier Tage Biken und Paddeln im Mühlenviertel sowie eine dreitägige Bergtour rund um die Lenggrieser Hütte. Am Samstag, 8. April, steht ein Arbeitseinsatz an der Hütte an; tags darauf folgt die traditionelle Palmsonntag-Wanderung. Der Feiertag am 1. Mai wird für eine Tageswanderung mit den Naturfreunden Erlangen genützt.Drei Neuaufnahmen, neun Austritte - meist wegen Wohnortwechsel - und ein Sterbefall ergeben einen aktuellen Stand von 205 Mitgliedern. Besonders freuten sich die Verantwortlichen über den Zugang zweier Jugendlicher. Die statistisch erfasste "Delle" in der Naturfreunde-Ortsgruppe, eine der jüngsten bayernweit, bezieht sich auf die Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen.Bei einer Enthaltung ging die Beitragserhöhung über die Bühne. Ab März 2018 bezahlen Familien 85 (bisher 77), Erwachsene (47), Kinder und Jugendliche 20 Euro (18).Rund 150 Personen nutzten die Wanderangebote, berichtete Andreas Wilhelm. Den Wanderführer unterstützten sein Stellvertreter Richard Polster und dessen Frau Sieglinde.Zum Bedauern aller Beteiligten fiel im Vorjahr der Kindergartentag rund um die Flembachhütte dem Wetter zum Opfer. Für heuer kündigte Schriftführerin Heidi Rupp einen neuen Anlauf am Donnerstag, 25. Mai, an. Der Tag der offenen Hütte soll am Sonntag, 6. August, über die Bühne gehen."Die Naturfreunde sind ein Verein, in dem man sich wohlfühlen kann", brachte es 3. Bürgermeister Norbert Gradl auf den Punkt. "Dou bin i dahoam", wusste er aus eigener Erfahrung über seinen Lieblingsverein zu berichten, in dem es gesellig und mit einem sehr interessanten sportlichen Angebot zugeht. Dazu übergab er an Vorsitzenden Roland Friedl einen finanziellen Beitrag der Stadt.